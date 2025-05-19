Медична сенсація: у США вперше успішно пересадили донорський сечовий міхур

У Сполучених Штатах відбулася історична подія в галузі трансплантології – вперше у світі лікарі успішно пересадили донорській сечовий міхур.

Пацієнтом, який отримав шанс на нове життя, став 41-річний чоловік, що страждав від рідкісної та агресивної форми раку цього органу.

Інформацію про цю новаторську операцію оприлюднили The New York Times.

До цього моменту, у випадках втрати сечового міхура, лікарі вдавалися до складної реконструкції, використовуючи частину кишківника для відновлення функції виведення сечі.

Проте цей метод часто супроводжувався низкою серйозних ускладнень, зокрема інфекціями, спричиненими бактеріями кишкової тканини, що нерідко призводило до порушення функції нирок.

Крім того, хірургічне втручання могло негативно впливати на травлення пацієнтів.

Зважаючи на ці труднощі, хірурги тривалий час працювали над розробкою більш надійного та ефективного способу лікування — трансплантації сечового міхура.

Ця процедура є надзвичайно складною технічно, оскільки вимагає від хірургів ювелірної точності при роботі в глибоких структурах малого таза для збереження цілісності важливих кровоносних судин.

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Один із членів хірургічної команди, Індербір Гілл, наголосив на високому рівні складності цієї операції, зазначивши, що видалення ураженого раком сечового міхура є значно простішою маніпуляцією порівняно з трансплантацією донорського органу.

Першим пацієнтом, який отримав шанс на нове життя завдяки цій новаторській методиці, став Оскар Ларраінзар, який кілька років боровся з раком нирок і переніс видалення обох нирок, а нині перебуває на діалізі.

Згодом у нього діагностували рідкісну форму раку сечового міхура.

Попри видалення великої пухлини, сечовий міхур Оскара практично втратив свою функціональність. Протягом тривалого часу в його організмі накопичувалася сеча, що становило серйозну загрозу для його життя.

Щоб врятувати пацієнта, лікарі вирішили провести експериментальну трансплантацію, до якої ретельно готувалися. На початку травня з’явився сумісний донор.

Команда із семи хірургів цілу ніч оперувала. Обережно вилучили сечовий міхур та нирку донора, а потім протягом восьми годин тривала сама операція з пересадки органів.

Наразі відомо, що операція пройшла успішно, і пересаджені органи функціонують добре. Лікарі спостерігають позитивну динаміку, зокрема покращення показників роботи нирок.

Особливим сюрпризом для медиків стало те, що після виписки зі шпиталю та зняття катетера Оскар відчув природні позиви до сечовипускання та зміг самостійно спорожнити сечовий міхур.

Звичайно, ще зарано робити остаточні висновки, але це вперше за сім років, коли він зміг самостійно помочитися, — поділився своїм здивуванням Індербір Гілл.

У майбутньому хірурги планують провести клінічні дослідження цієї інноваційної методики на ще чотирьох пацієнтах, щоб підтвердити її ефективність та безпеку.

Цей успішний випадок відкриває нову еру в лікуванні складних захворювань сечового міхура та дає надію пацієнтам, для яких раніше ефективних методів лікування не існувало.

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