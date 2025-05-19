Здоров'я та краса

Медична сенсація: у США вперше успішно пересадили донорський сечовий міхур

Марія Дзюба, редакторка сайту 19 Травня 2025, 22:00
Медична сенсація: у США вперше успішно пересадили донорський сечовий міхур
Фото Pexels
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