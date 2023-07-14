Війна в Україні

Український Моссад уже існує? Кирило Буданов про джерела в колах Путіна та роботу агентури

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Липня 2023, 15:11
Буданов про те, що у ГУР є джерела в колах Путіна, де діє український Моссад

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