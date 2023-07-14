Український Моссад уже існує? Кирило Буданов про джерела в колах Путіна та роботу агентури

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про український Моссад в інтерв’ю агентству Reuters. Читай детальніше в нашому матеріалі, чи справді існує український Моссад та що про це сказав Буданов.

Буданов про український Моссад

Кирило Буданов повідомив, що має джерела “близькі до Путіна”. Також він додав, що немає потреби створювати спеціальну структуру для знищення ворогів України, бо вона вже існує.

Якщо ви запитуєте про Моссад як про (структуру — ред.) відому знищенням ворогів своєї держави, то ми цим займалися і займатимемося. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує, — сказав Кирило Буданов.

Буданов самої аналогії з Моссадом не заперечує. ГУР має свої джерела у владних кабінетах Росії, тому українська розвідка завжди знає, що там відбувається.

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На початку травня росіяни вдарили по штабу на Рибальському півострові з метою вбити очільника ГУР. Але він додав, що замахи на його життя не припиняються:

Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припиняють спроби, але повторюся — все марно.

До зростання своєї популярності Кирило Буданов ставиться спокійно, каже, всі наступні війни будуть такими ж. За його словами, голова шпигунів не може залишатися в тіні.

І всі наступні війни будуть виглядати так само у будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд, — зазначив Буданов.

Раніше ми розповідали, які країни оголосили про нові пакети військової допомоги.

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Фото: ГУР