ВМФ Росії приготуватися! В Україні розробили підводний дрон Toloka TLK-150 — на що він здатний

Українці продовжують розробляти унікальні безпілотники. На цей раз вдалося створити підводний дрон. Він називається Toloka TLK-150. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про всі бойові характеристика дрона.

Підводний дрон Toloka TLK-150: характеристики

Це інноваційний підводний дрон чи безпілотна торпеда Toloka TLK-150. Про розробку повідомили Naval News. Новий дрон допоможе ефективно боротися проти Військово-морських сил РФ на окупованих територіях України.

Toloka TLK-150 є значно меншим за інші ударні дрони, але є і менш помітним та більш “живучим”. Він працює за принципом підводного човна. Toloka є розробкою групи Brave1.

Завдовжки дрон усього 2,5 м. Він оснащений подвійними двигунами, що підрулюють на невеликих крилоподібних стабілізаторах. Це дає високі показники маневровості.

TLK-150 має високу щоглу з камерами та засобами зв’язку. Камера може бути використана для збору розвідувальних даних поблизу берегів. Камери також можуть використовуватися як навігація та наведення на ціль.

Крім цього проекту, є і більші варіанти проектів – TLK-400 та TLK-1000. Останній сягає 12 м, якщо він побудований.

Відомо, що нещодавно Україна купувала кілька схожих дронів у західних партнерів, тому не виключено, що підводний дрон Toloka був розроблений за схожими параметрами.

Раніше ми розповідали, як на фронті працюють українські безпілотники Чаклун.

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Фото: Мілітарний