ВМФ России приготовиться! В Украине разработали подводный дрон Toloka TLK-150 — на что он способен

Украинцы продолжают разрабатывать уникальные беспилотники. В этот раз удалось создать подводный дрон. Он называется Toloka TLK-150. В нашем материале ты узнаешь все боевые характеристики дрона.

Подводный дрон Toloka TLK-150: характеристики

Это инновационный подводный дрон или беспилотная торпеда Toloka TLK-150. О разработке сообщили Naval News. Новый дрон поможет эффективно бороться против военно-морских сил РФ на оккупированных территориях Украины.

Toloka TLK-150 значительно меньше других ударных дронов, но и менее заметен и более “живуч”. Он работает по принципу подлодки. Toloka является разработкой группы Brave1.

Длина дрона всего 2,5 м. Он оснащен двойными двигателями, которые подруливают на небольших крылоподобных стабилизаторах. Это дает высокие показатели маневренности.

TLK-150 имеет высокую мачту с камерами и средствами связи. Камера может использоваться для сбора разведывательных данных вблизи берегов. Камеры также могут использоваться в качестве навигации и наведения на цель.

Помимо этого проекта есть и большие варианты проектов — TLK-400 и TLK-1000. Последний достигает 12 м, если он построен.

Известно, что недавно Украина покупала несколько похожих дронов у западных партнеров, поэтому не исключено, что подводный дрон Toloka был разработан по схожим параметрам.

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Фото: Милитарный