Война в Украине

ВМФ России приготовиться! В Украине разработали подводный дрон Toloka TLK-150 — на что он способен

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 мая 2023, 17:18
В Україні розробили підводний дрон Toloka TLK-150: характеристики

Больше новостей
ВМФ России приготовиться! В Украине разработали подводный дрон Toloka TLK-150 — на что он способен
О чем песня Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) от Румынии и что известно об исполнителе
Морква по-корейськи
Как приготовить сочную морковь по-корейски: рецепты на любой вкус
Володимир Зеленський
Важен разговор не только о контрнаступлении! Интервью Владимира Зеленского для BBC — смотреть онлайн
Чому чорніють абрикоси: найпоширеніші причини
Вот паразиты! Почему чернеют абрикосы и как спасти один из любимых фруктов
Смотреть больше

Материалы по теме

Володимир Зеленський
Важен разговор не только о контрнаступлении! Интервью Владимира Зеленского для BBC — смотреть онлайн
обстеження
Чекап, за который не нужно платить! Как получить пакет бесплатных обследований у семейного врача
Танки
Challenger 2: особенности танка, который планируют передать Украине
Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу: головні тези інтерв'ю Зеленського ВВС 11 травня 2023
Мы будем мощными на поле боя! Зеленский о контрнаступлении, выборах в США и усталости партнеров

Видео
0:29:05
Володимир Зеленський

Важен разговор не только о контрнаступлении! Интервью Владимира Зеленского для BBC — смотреть онлайн
0:03:17
реабілітація
После мин, взрывов или осколков снова почувствовать ноги! Как проходит реабилитация в Луцке
0:03:40
Лавра
Молитвы и полиция! Как проходит очищение Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП
0:03:17
Одеса
С собой — только документы и любимый хомячок! Как Одесса встречает херсонцев после ада
Карта бойових дій в Україні
Враг прикрывается “эвакуацией”, чтобы вывезти награбленное: карта боевых действий в Украине 11 мая в режиме онлайн
0:04:12
Історія Ксенії Бірюкової, яка втратила чоловіка на війні та виховує донечку
В свои 20 осталась наедине с маленькой дочерью: история девушки, потерявшей любимого на войне
0:05:14
Як минула коронація Карла III за £250 млн — деталі
Самое дорогое празднование для нового монарха! Чем запомнилась коронация Карла III
0:03:38
Тренування військових
Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат
Карта бойових дій в Україні
Что не могут захватить — оккупанты уничтожают: карта боевых действий в Украине 10 мая в режиме онлайн
0:05:52
Циркуни
Их здесь перебили на этих танках! Что пришлось пережить Циркунам — ужасные воспоминания местных
Больше видео
Танки
Читать дальше
Challenger 2: особенности танка, который планируют передать Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь