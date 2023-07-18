Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку

Горде звання “снайперки” серед гаубиць післявоєнного періоду займає модель Д-30. Одна з найчисельніших артилерійських систем на фронті показує блискучі результати під час ліквідації російських окупантів.

Командир Євген каже, що на рахунку їхньої красуні вже десятки знищених ворогів: легкоброньована техніка та ворожі укриття.

Робота артилеристів залежить від активності ворога та наявних цілей. Гаубиця Д-30 — наймасовіша артилерійська система післявоєнного періоду.

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У СРСР вона була прийнята на озброєння ще в 60-х роках минулого століття, проте нині, під час сучасної війни з Росією, в умілих руках та при хорошому догляді вона показує блискучі результати на фронті.

Після отримання координат хлопцям потрібно п’ять – сім хвилин, щоб здійснити постріл. У співпраці з нашою аеророзвідкою цьому бойовому розрахунку вдалося знищити “очі” ворога.

Нашими дрончиками було помічено БПЛА ворога. Послідкували за ним, куди він буде направлятись. Це ми вражали бліндаж з дронами, — розповідає військовослужбовець ДШВ ЗСУ Руслан.

Бійці працюють із закритої позиції. Після роботи добре маскують ствол гаубиці, щоб не привертати ворожої уваги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про надводні дрони та які з них виготовляють в Україні.

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