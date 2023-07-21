Помічники ветеранів — вакансія відкрита: що передбачає проект та як подати заявку

Триває набір на посади помічників ветеранів. Це пілотний проект від профільного міністерства. Подаватися на нього можуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївських областях.

Заступниця міністра у справах ветеранів з питань цифрової трансформації Тетяна Калита розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про цей проект.

За її словами, зараз доступно понад 400 вакансій. Головними критеріями відбору майбутніх працівників стануть наявність вищої освіти рівня молодшого бакалавра та статус ветерана війни або родича військовослужбовця.

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Що входить в обов’язки помічника ветеранів

Помічники ветеранів надаватимуть колишнім військовослужбовцям психологічну та юридичну допомогу. Допомагатимуть з адаптацією у цивільному житті та з отриманням різних довідок.

Помічники ветеранів максимально супроводжують людину в переході від військового до цивільного життя.

Заступниця міністра повідомила, що станом на 20 липня 2023 року, вже мали 220 заяв. Середній вік тих, хто подає заяви, — 43 роки: 54% складають жінки, 46% — чоловіки.

Помічники можуть самостійно знаходити ветерана, якого хочуть супроводжувати.

— Також ми співпрацюємо із ЦНАПами. Центр може стати однією з точок дотику у громаді для відповідної категорії людей за його наявності. Якщо такої установи немає, громада сама зарекомендує місце, яке стало комфортним для точки перетину й дотику.

Обов’язкове навчання для помічників ветеранів проходитиме в серпні цього року. Також проводиться навчання для тих, хто навчатиме помічників.

Украй важливо розуміти юридичні тонкощі, мати відповідну емпатію до спілкування та вміти гідно супроводжувати.

Подати заявку можна в електронному кабінеті на eveteran.gov.ua. Треба мати електронний ключ, вищу освіту, бути членом сім’ї ветерана або ветераном. Набір розпочався 1 липня 2023 та триватиме, поки не будуть зайняті всі посади. Потім, якщо проект буде відкритий по всій Україні, він розширюватиметься.

Військовим треба допомагати адаптуватися після повернення з фронту. Раніше ми розповідали, чому цивільне життя може стати пасткою для ветеранів.

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Фото: служба зв’язків з громадськістю 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України