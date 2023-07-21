Помощники ветеранов — вакансия открыта: что предполагает проект и как подать заявку

Продолжается набор на должности помощников ветеранов. Это пилотный проект от профильного министерства. Подаваться на него могут в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Заместитель министра по делам ветеранов по цифровой трансформации Татьяна Калита рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини об этом проекте.

По ее словам, сейчас доступно более 400 вакансий. Главными критериями отбора будущих работников станут наличие высшего образования уровня младшего бакалавра и статус ветерана войны или родственника военнослужащего.

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Что входит в обязанности помощника ветеранов

Помощники ветеранов будут оказывать бывшим военнослужащим психологическую и юридическую помощь. Будут помогать с адаптацией в гражданской жизни и с получением различных справок.

Помощники ветеранов максимально сопровождают человека в переходе от военной к гражданской жизни.

Замминистра сообщила, что по состоянию на 20 июля 2023 года, уже было 220 заявлений. Средний возраст подающих заявления — 43 года: 54% составляют женщины, 46% — мужчины.

Помощники могут самостоятельно находить ветерана, которого хотят сопровождать.

— Также мы сотрудничаем с ЦНАПами. Центр может стать одной из точек соприкосновения в общине для соответствующей категории людей при его наличии. Если такого учреждения нет, община сама зарекомендует место, которое стало комфортным для точки пересечения и прикосновения.

Обязательное обучение для помощников ветеранов будет проходить в августе этого года. Также проводится обучение тех, кто будет обучать помощников.

Очень важно понимать юридические тонкости, иметь соответствующую эмпатию к общению и уметь достойно сопровождать.

Подать заявку можно в электронном кабинете на eveteran.gov.ua. Надо иметь электронный ключ, высшее образование, быть членом семьи ветерана или ветераном. Набор начался 1 июля 2023 года и продлится, пока не будут заняты все должности. Затем, если проект будет открыт по всей Украине, он будет расширяться.

Военным нужно помогать адаптироваться по возвращении с фронта. Ранее мы рассказывали, почему гражданская жизнь может стать ловушкой для ветеранов.

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Фото: служба связей с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины