Почему гражданская жизнь может стать ловушкой для ветеранов — объяснение психотерапевта и военного

Полномасштабная война породила новые проблемы, с которыми украинскому обществу ещё долгими годами придется уживаться. Ведь боевые действия ранят не только наши тела, но и души. Именно поэтому для многих военных окончание физической войны не станет полной победой.

Почему иногда военные чувствуют свободу только на фронте, а гражданская жизнь может стать ловушкой, рассказал психотерапевт и военнослужащий ВСУ Артем Осипян в интервью 24 каналу.

Почему война “затягивает”

Сам Артем Осипян около семи месяцев был на войне добровольцем, а потом вернулся домой из-за усталости. Он отмечает, что в качестве добровольца не получал ни должного обеспечения, ни зарплаты, ни социальных гарантий. Но уже через несколько месяцев мужчина пошел в ВСУ и продолжил воевать.

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Сам военный отмечает, что для него война стала как наркотиком. Он может быть полезен и в тылу, продолжать свою работу и помогать людям в своей сфере. Однако каждый раз его тянет на фронт.

Каждый раз, когда ты выжил после обстрела, это “наркотик”. Ты невероятно остро чувствуешь жизнь. Когда ты уничтожаешь врага или даже способствуешь этому — это очень сильно. Ни один успех на работе невозможно с этим сравнить. Это сильно, и это чувствуется как наиболее важное дело, которое сейчас возможно.

— Этот комплекс ощущений я и назвал наркотиком, потому что ты становишься зависим от ощущений, которые можно получить только на войне.

Так же, как психотерапевт, Артем Осипян теперь знает, почему военные перестают понимать проблемы гражданской жизни.

— Постфронтовое обесценение — это, вероятно, мой неологизм. После фронта ты воспринимаешь понятие “проблема” совсем иначе, — говорит мужчина и объясняет: когда гражданские куда-то спешат и раздражаются, военный вспоминает, как он спешил на фронте от обстрелов.

Таким образом, явления и проблемы в гражданской жизни становятся не такими яркими, какими были события на войне.

Такое обесценение возникает на фоне сравнения двух миров: гражданского и военного.

Поэтому военные, находящиеся на фронте длительное время, уже не воспринимают тыловую жизнь нормальной, такой, какой она была до военного опыта.

Адаптация военных к тыловой жизни

Артем Осипян говорит, что в целом есть несколько шагов по адаптации уже ветеранов к мирной жизни. Часто первый шаг может начаться ещё в воинской части, когда твоя служба подходит к концу и ты уже не военнослужащий, а ветеран.

— На этом этапе уже следует думать о своем будущем. Чем хочется заниматься в гражданской жизни. Это могут быть и абстрактные планы, или более четкие.

Следующим этапом является возвращение домой, проходящее в несколько шагов.

Стабилизация: в это время нужно дать себе отдохнуть, думать над реализацией планов и разобраться с бюрократическими вопросами, как прохождение ВЛК, МСЭК, оформление льгот.

в это время нужно дать себе отдохнуть, думать над реализацией планов и разобраться с бюрократическими вопросами, как прохождение ВЛК, МСЭК, оформление льгот. Забота о себе: как физическая, так и психологическая. Следует помнить и понимать, что с психотерапевтом вернуться в гражданскую жизнь будет проще.

как физическая, так и психологическая. Следует помнить и понимать, что с психотерапевтом вернуться в гражданскую жизнь будет проще. Самореализация: войско — это совсем другая форма жизни, которую трудно потом интегрировать в гражданское существование. Поэтому следует выделить время на поиски себя по новому делу или возвращение к предыдущей работе.

войско — это совсем другая форма жизни, которую трудно потом интегрировать в гражданское существование. Поэтому следует выделить время на поиски себя по новому делу или возвращение к предыдущей работе. Также стоит не забывать и о друзьях, не причастных к войне. Это тоже поможет.

Трудным шагом для каждого военного или военной является возвращение к гражданской жизни во время, когда собратья и посестры ещё воюют и продолжают погибать.

Все это может провоцировать чувство вины, что ты “не с ними”. Это непросто. Очень непросто, — говорит Артем Осипян.

Также существует большой риск того, что человеку придется идти на уговоры с собственной совестью. Особенно это происходит в моменты, когда свой сильнейший опыт ты пережил на войне, и рутинные задачи дома уже не вызывают восторга.

— Ведь на войне всегда есть чувство братства, героизма. В частности, из-за этого многие гражданские, особенно мужчины, чувствуют вину или чувствуют себя неполноценными, потому что все сейчас гудит идеей, что настоящее место — на войне, — отмечает психотерапевт и военный.

Как создать благоприятную атмосферу адаптации для военных тем, кто ждет их дома, мы писали в нашем другом материале.

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