Психология

Почему гражданская жизнь может стать ловушкой для ветеранов — объяснение психотерапевта и военного

Виктория Мельник, редактор сайта 11 июня 2023, 10:00
Почему война затягивает
Фото: Facebook, Pexels

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