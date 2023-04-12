“Мне стыдно. Как общаться с военными, чтобы сохранить отношения?”

Сейчас общество разделилось на тех, кто воюет на физическом фронте и тех, кто приближает победу Украины в тылу разными способами. Но все же у граждан возникает вопрос: как общаться с военными сегодня?

Что можно говорить, а что говорить не следует? Вести диалог, учитывая обстоятельства войны, или так, будто ничего не произошло и перед тобой все тот же человек? Как поддержать, если человек на расстоянии, или как говорить, когда военный или военная вернулись домой?

Нюансов много, как общаться с защитниками и защитницами так, чтобы не навредить и сохранить отношения?

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Что делать, если стыдно рассказывать о своей жизни в тылу?

— С военными стоит разговаривать сосредоточенно и заинтересованно, спокойно, то есть — нормально.

Не надо всхлипывать или едва ли не терять сознание — это правило базовое, независимо от того, близок ли это для тебя человек, или только знакомый.

Если ты волнуешься и не знаешь, уместно ли это рассказывать — будь искренним/искренней и спроси это прямо. Мол, комфортно ли будет военному послушать о тех или иных событиях из твоей мирной жизни. Рассказывать ли о событиях из мира моды, или о каких-то бытовых мелочах — выбирать тебе.

Лучше всего, чтобы этот разговор был спокойным и без эмоциональных всплесков.

Если ты чувствуешь себя неудобно, поставь эти вопросы:

А не обидишься ли ты, если я расскажу тебе это..?

Тебе интересно послушать о..?

Ты готов/готова послушать об этом..?

Ориентироваться следует на реакцию человека. Возможно, нужно больше вовлекать ее или его в повседневные разговоры, или наоборот — не начинать таких тем.

Какие темы табу в общении с военным?

Есть военная тайна, а есть — личные границы. Попробуй поставить себя на место своего собеседника: комфортно ли тебе будет рассказывать о том или ином событии?

Лучше не спросить, чем спросить лишнего, — говорит Юлия Зорий.

— Абсолютно нет смысла спрашивать, убивал ли человек кого-то, как это было, что он или она чувствовали в этот момент. Также не спрашивай о планах ВСУ и их успехах — это может навредить безопасности наших бойцов.

Как выражать поддержку военному?

— Лучше избегать клишированных и пафосных фраз типа: “Да все будет хорошо!”, “Не волнуйся!” и подобное. Это может обесценивать чувство человека, а еще — будет казаться неискренним.

Так что лучше использовать искренние слова, которые подсказывает сердце. Можешь ответить человеку, который служит: “Мы в тебя верим!”, “Я не могу представить, как тебе там, но возможно я могу помочь?”, “Я всегда рядом и всегда помогу”.

Как выразить благодарность неизвестному военному?

Если военный или военная — незнакомые тебе люди, ты встретил/встретила их на улице, в транспорте, в кафе — и хочешь выразить им благодарность — не спеши “бросаться на шею” с криками “спасибо!”.

— Подумай о личных границах, что человек пережил, например, еще вчера. Перед тем, как это сделать, проанализируй, готов ли человек сейчас к контакту.

Можешь подойти на безопасное расстояние и сказать: “Спасибо тебе за службу и, извини, но так хотелось тебе это сказать”.

Если увидишь, что человек тебе отвечает, и хочется его или ее обнять — спроси разрешение и скажи, что не обидишься, если он или она этого не захотят.

Самое важное в общении с военным — попытаться почувствовать собеседника, что ему комфортно, а что нет. Прямо спрашивать — о чем можно говорить, а какие темы — табу для конкретного человека.

И главное: во время разговора думай не о себе, а о военнослужащих, что они могут и хотят с тобой обсудить.

Как создать тёплую атмосферу дома, если твой родной человек возвращается с фронта, мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.