Советы

“Мне стыдно. Как общаться с военными, чтобы сохранить отношения?”

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Юлія Зорій
Юлия Зорий

Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

Виктория Мельник, редактор сайта 12 апреля 2023, 07:00
Як говорити з військовими
Фото: Depositphotos

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Советы

“Мне стыдно. Как общаться с военными, чтобы сохранить отношения?”
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Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

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Роман Остапчук
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