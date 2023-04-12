Поради

“Мені соромно. Як спілкуватися з військовими, щоб зберегти стосунки?”

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Юлія Зорій
Юлія Зорій

Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 07:00
Як говорити з військовими
Фото: Depositphotos

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Поради

“Мені соромно. Як спілкуватися з військовими, щоб зберегти стосунки?”
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Юлія Зорій
Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

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