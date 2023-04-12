“Мені соромно. Як спілкуватися з військовими, щоб зберегти стосунки?”

Нині суспільство розділилося на тих, хто воює на фізичному фронті та тих, хто наближає перемогу України в тилу різними способами. Але все ж, у громадян виникає питання: як спілкуватися з військовими сьогодні?

Що можна казати, а що говорити не варто? Вести діалог, враховуючи обставини війни, чи так, ніби нічого не сталося і перед тобою все та ж сама людина? Як підтримати, якщо людина — на відстані, або як говорити, коли військовий чи військова повернулися додому?

Нюансів багато, тож як спілкуватися із захисниками й захисницями так, щоб не зашкодити та зберегти стосунки?

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Що робити, якщо соромно розповідати про своє життя у тилу?

— З військовими варто розмовляти зосереджено та зацікавлено, спокійно, тобто — нормально.

Не треба схлипувати чи ледь не втрачати свідомість — це правило базове, незалежно від того, близька це для тебе людина, чи лише знайома.

Якщо ж ти хвилюєшся і не знаєш, чи доречно це розповідати — будь щирим/щирою та запитай це прямо. Мовляв, чи комфортно буде військовому, чи військовій послухати про ті, або інші події з твого мирного життя. Чи розповідати про події зі світу моди, або про якісь побутові дрібниці — обирати тобі.

Найкраще, аби ця розмова була спокійною та без емоційних сплесків.

Якщо ти почуваєшся незручно, став ці питання:

А чи не образишся ти, якщо я розповім тобі це..?

Тобі цікаво послухати про..?

Ти готовий/готова послухати про ось це..?

Орієнтуватися треба на реакцію людини. Можливо, треба більше залучати її чи його до повсякденних розмов, або навпаки — не починати таких тем.

Що є темами табу у спілкуванні з військовим?

Є військова таємниця, а є — особисті кордони. Спробуй поставити себе на місце свого співрозмовника: чи комфортно тобі було б розповідати про ту чи іншу подію?

Краще не спитати, ніж спитати зайвого, — каже Юлія Зорій.

— Абсолютно немає змісту питати, чи людина вбивала когось, як це було, що він чи вона відчували в цей момент. Також не питай про плани ЗСУ та їхні успіхи — це може нашкодити безпеці наших бійців.

Як висловлювати підтримку військовому?

— Краще уникати клішованих та пафосних фраз на кшталт: “Та все буде добре!”, “Не переймайся!” і подібне. Це може знецінювати почуття людини, а ще — здаватиметься нещирим.

Тож ліпше використовувати щирі слова, які підказує серце. Можеш відповісти людині, яка служить: “Ми в тебе віримо!”, “Я не можу уявити, як тобі там, але можливо я можу допомогти?”, “Я завжди поряд і завжди допоможу”.

Як висловити подяку невідомому військовому?

Якщо військовий чи військова — незнайомі тобі люди, ти зустрів/зустріла їх на вулиці, в транспорті, в кафе — і хочеш висловити їм подяку — не поспішай “кидатися на шию” зі криками “дякую!”.

— Подумай про особисті кордони та про те, що людина пережила, приміром, ще вчора. Перед тим, як це зробити — проаналізуй, чи готова людина зараз до контакту.

Можеш підійти на безпечну відстань і сказати: “Дякую тобі за службу і, вибач, але так хотілося тобі це сказати”.

Якщо побачиш, що людина тобі відповідає, і хочеться його чи її обійняти — запитай дозвіл та скажи, що не образишся, якщо він чи вона не захочуть цього.

Найважливіше у спілкуванні з військовим — спробувати відчути співрозмовника, що йому комфортно, а що ні. Прямо питати — про що можна говорити, а які теми — табу для конкретної людини.

І головне: під час розмови думай не про себе, а про військовослужбовців й про те, що вони можуть та хочуть з тобою обговорити.

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