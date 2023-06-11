Психологія

Чому цивільне життя може стати пасткою для ветеранів — пояснення психотерапевта та військового

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Червня 2023, 10:00
Чому війна затягує
Фото: Facebook, Pexels

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