Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо

Потенційно небезпечною вважають усю територію України, куди дісталися російські окупанти. На сьогодні це 17,5 млн га — майже третина держави. Сапери обстежили майже 92 тис. га. Але і це поки первинний огляд.

Повноцінне гуманітарне розмінування України може розтягнутися до 30 років, так вважають у Міністерстві оборони України.

Українські сапери ретельно розчищають від вибухівки критичну інфраструктуру, житлові будинки та аграрні землі, щоб якомога швидше повернути життя в деокуповані райони.

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Крок за кроком наші сапери продовжують робити українську землю придатною до життя. Від російських вибухових пасток з початку повномасштабної війни постраждали 644 цивільних українці. Понад 220 людей загинуло.

Рятуючи інших, гинуть і сапери. Щоб в Україні було безпечно жити, потрібно провести гуманітарне розмінування.

Наші підрозділи в більшості здійснюють тільки оперативне розмінування критичної інфраструктури, — каже начальник управління організації піротехнічних та інших спеціальних робіт ДСНС України Олег Бондар.

Забрудненими вважають 174 тис. км². Це більше, ніж територія Швейцарії, Данії, Нідерландів та Бельгії разом узятих. У ДСНС створили інтерактивну карту, найбільш замінованими є Харківська та Херсонська області.

Для того аби розмінувати всю Харківську область, потрібні 125 тис. саперів. Якби вони були, працювали б щонайменше рік. Харківщина — на першому місці серед кількості загиблих працівників ДСНС. Тут працюють зведені загони з усієї України.

Чи не щодня в області підриваються і цивільні. Сапери розміновують лінії електропередач, газу та водогони, подвір’я та під’їзні дороги. Лише на Харківщині потрібно розмінувати 600 тис. га сільгоспземель.

На поля у саперів бракує сил, тому аграрії наймають чорних саперів чи приватні ліцензовані компанії з розмінування. Фермер Максим з Херсонщини самотужки розміновує своє поле та засіює його ячменем.

Він придбав металошукачі, разом з робітниками обійшов усі поля. Снаряди маркували та викликали рятувальників. Це ризиковано, але впоралися за три місяці, а потім засадили поле.

Кожен рік простою замінованих земель коштуватиме економіці країни до $800 млн. На сьогодні очистили лише третину сільгоспземель від запланованого. Щоб очистити 470 тис. гектарів, розробили чотирирічний план.

У Світовому банку порахували: повне розмінування України обійдеться у $37 млрд. Самотужки Україні цього не подолати. До кінця року партнери мають надати обладнання на $244 млн.

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