Україна

Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини Ольга Читайло 01 Серпня 2023, 18:00

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