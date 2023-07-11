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Мосты были заминированы. Почему оккупанты зашли через Чонгар и действительно ли мы столкнулись со “зрадой” — рассказ военного

Виктория Мельник, редактор сайта 11 июля 2023, 08:00
Чонгар
Фото: Unsplash

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