Мосты были заминированы. Почему оккупанты зашли через Чонгар и действительно ли мы столкнулись со “зрадой” — рассказ военного

Полномасштабное вторжение длится уже более 500 дней. Трудно представить, но украинцы уже почти полтора года живут по сигналам воздушных тревог, ежедневно прощаются с погибшими на фронте и в тылу и отказывают себе в ранее обыденных возможностях.

До сих пор для нас актуален вопрос: кто несет ответственность за почти беспрепятственный вход российских оккупантов на территорию украинского Юга через временно оккупированный Крым?

Журналистки Украинской Правды Севгиль Мусаева и Соня Лукашова начали проводить собственное расследование этого факта, который, кстати, уже находится на контроле украинских правоохранителей. В рамках нового проекта УП рассказало историю одного из главных героев факта — военного Ивана Сестриватовского, служившего на границе с Крымом.

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Именно Иван Сестриватовский должен был взорвать мосты в Чонгаре 24 февраля 2022 года, по которым оккупанты добрались и до Мариуполя, и от других городов и областей Юга.

Был ли заминирован Чонгар, что происходило в первые часы полномасштабного вторжения, почему не взорвали мосты — мы выбрали самое интересное и рассказываем тебе.

Был ли заминирован Чонгар

Иван Сестриватовский служит с 2016 года. У него были три ротации на Донецком направлении, а в 2021 году занял должность главного сержанта взвода в Чонгаре.

Военный напоминает, что сглаживание войска и учения проходили систематически. Однако в начале 2022 года командование приказало быть особенно бдительными и готовиться к возможным провокациям со стороны РФ.

Особенно укрепления на Чонгаре не готовили. Но там все было заминировано заранее, ещё с 2014 года. Все мосты — там был железнодорожный мост, и два моста из Чонгара — были заминированы, — рассказывает военный.

По словам Ивана, за полторы или две недели до начала полномасштабного вторжения факт минирования мостов проверяли. Никаких разминирований не было, а о самой системе минирований знали только саперы.

Сам Иван был знаком с местами, где мосты были заминированы. Он прошел инструктаж и обязан был остаться на подрыв мостов.

За сутки до вторжения началось перемещение российских войск на Крымском полуострове, поэтому украинские войска уже понимали, что вот-вот начнется большая война.

— Никто и не спал. Разве прилегли. А уже в три ночи нас подняли и расставили на позиции, — вспоминает Иван Сестриватовский. Он говорит, что вместе с командиром, старшим позиции, пошел подключать все необходимые устройства для подрыва мостов.

Приказ взрывать мосты мне должен был отдать непосредственный командир позиции, а он должен получить приказ высшего руководства.

Ещё до начала боевых действий 2022 года саперы разработали планы, в зависимости от ситуации военные должны были действовать по одному из них.

Принимать решение о подрыве мостов Ивану Сестриватовскому пришлось практически самостоятельно, потому что командиры занимались личным составом. Минут через десять после начала российского обстрела украинской линии, Иван пытался взорвать мосты.

— Но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял у мостов, на первой линии, — говорит военный. — Пытался переподключить, проверить, попробовал заново трижды. Взрыва не было.

Иван считает, что причиной этого стало повреждение проводов. Каким путем — из-за минометных обстрелов или диверсионной группы — неизвестно.

Оглядываясь назад, Иван рассказывает: считает, что если бы мосты и взорвались, то наступление россиян это бы не остановило. Максимум — замедлило на час.

— Официальное следствие до сих пор на меня не выходило. Военные руководители со мной тоже ещё не говорили об этой истории. Может, просто потому, что я пока был на реабилитации, проходил врачебную комиссию. Все равно мне придется с ними общаться.

Плен и возвращение домой

Отступать после неудачной попытки подрыва мостов пришлось самостоятельно на легковом автомобиле.

После обстрела мужчина с ещё несколькими военными и пограничниками пешком пытались выйти из окружения: Иван даже находил возможность докладывать командованию о российской технике и личном составе, входившем на материковую Украину.

В конце концов его и собратьев взяли в плен. Украинцев увезли в Крым, где допрашивали и оказывали элементарную медицинскую помощь. А уже после этого Иван попал в Россию, где допросы проводились с электрошокерами, резиновыми палками и добиванием ногами.

Во время российского плена Ивану даже сказали написать письмо домой. Он сначала не верил в то, что это реальный способ коммуникации между пленными и близкими — но когда узнал, что жена получила его письмо, то просто рассмеялся.

26 апреля его с несколькими другими военными обменяли и вернули в Украину.

— Сейчас я уже вернулся в службу. Пока нахожусь на постоянном пункте дислокации. Скоро снова поеду на Донбасс, — признается Иван Сестриватовский.

Российско-украинская война сегодня является продолжением столетней борьбы между народами Украины и РФ. Однако рассказывать историю современной войны могут те, кто прошел весь путь от Революции Достоинства: о военном с такой жизнью мы писали раньше.

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