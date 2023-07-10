Задешево свою жизнь не продаем смерти! Как боевой медик Петр Конопля героически спасает украинских воинов

Украинцы сейчас воюют упорно, потому что понимают — другой возможности навсегда вырваться из-под влияния российской орды может и не быть.

А самое главное во время полномасштабного вторжения — помнить о своих, помогать в беде и не бросать в критической ситуации. Видео героического спасения украинских воинов, недавно ставшее популярным в социальных сетях, поразило миллионы пользователей. Его опубликовал боевой медик из Одессы Петр Конопля.

Именно он и бросился спасать жизнь защитникам во время боя на Бахмутском направлении. При эвакуации парень и сам получил ранение и находится на реабилитации. О судьбе раненых воинов и своей истории, в эксклюзивном интервью Петр рассказал Вікнам-новини.

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— Как началась ваша служба?

— Когда началась полномасштабная война, я сразу пошел в военкомат. Там меня записали в очередь, но без дела я не мог сидеть, поэтому занимался обороной города, — рассказывает Петр Конопля.

Мы организовались с ребятами, сделали три сварочных цеха — производили там противотанковые ежи. А ещё грузили и развозили песок, чтобы укреплять блокпосты, копали траншеи и блиндажи для военных.

Впоследствии мне позвонили из ТЦК. Я прошел курс обращения с оружием и обучение по тактической медицине — так и попал в роту охраны Одессы. Мы ждали высадки вражеского десанта, каждую ночь стояли с тепловизорами. Через два месяца начался набор морской пехоты. Так что я пошел в 35 бригаду добровольцем.

Сначала служили в Херсонской области, потом поехали на Восток. Более полугода провели в Марьинке, а дальше — на Бахмутском направлении.

Пошел как-то сразу по медицинскому делу: учился у инструкторов, собратьев, ездил в госпиталь, что-то сам смотрел по YouTube.

Я просто понимал, что делать перевязку и останавливать кровь — недостаточно.

Это сверхважная и сверхответственная работа. От моих действий может погибнуть человек. Поэтому я очень усердно учился. И это все — прямо мое, — делится мужчина.

— Вы сняли, как героически спасаете наших защитников на Бахмутском направлении. Что произошло в тот день?

— Прежде всего хочу сказать, что все мои действия не были какими-то удивительными. Очень много ребят действуют так же, как и я. Просто у меня была камера GoPro на голове, и я выложил это видео в интернет.

Это было Бахмутское направление. Мы уже должны были собираться и ехать отдыхать, но командир сообщил, что враг пробил отдельный участок фронта. И нам нужно туда заехать, чтобы они не взяли наших в кольцо. Когда группа выезжает, с ними должен быть врач.

Ужасное было место. При выполнении боевой задачи началась перестрелка с россиянами: они накрывали кассетными снарядами.

Петр Конопля вспоминает, что тогда у наших военных было несколько погибших, а у россиян — очень много.

— Они ставили под поражение своих же солдат. Один лежал с оторванной ногой, я бросил ему свой турникет. И добивать его не хотелось, потому что он оружие отдал — а как стрелять в безоружного человека? Но и смотреть на то, как он истекает кровью… где-то внутри мне хотелось взять их в плен, — признается медик.

Потом мы откатились к нашим окопам, мне по радиосвязи передали, что у нас раненые. Нас накрыли минометным огнем. Я пошел на крики. Одного убило на месте, другому попал осколок в челюсть, а ещё одному парню залетело в туловище, конечности.

Там была ужасная картина, он просил добить его. Уже когда я пообщался с этим человеком, то узнал: он больше всего не хотел мучиться и медленно умирать.

Хотел, чтобы его добили, потому что он — не жилец, думал, что в таком состоянии его оттуда просто никто не вытянет.

Я медик и пришел туда не убивать, а спасать. Тогда очень подвели турникеты, и я бы за такое сажал — это дело, необходимое в самые критические моменты и когда она не срабатывает — это ужас. На видео видно, как долго я кручу этот турникет, и как он лопается. Хорошо, что были нормальные, сертифицированные, — рассказывает Петр.

— Верили в тот день, что выживете?

— Мы все тогда готовы были умереть, но по дешевке свою жизнь не продаем смерти. Поэтому мы боролись до последнего.

Даже тот парень, которому в челюсть прилетело, схватил автомат и палил по россиянам.

Потом — эвакуация. Я и ещё двое собратьев выносили тяжелейшего раненого. Это все — под обстрелами и нас всех ранило. Но мы дотащили и его, и себя.

— Как проходит ваша реабилитация?

— У меня три ранения было. После последнего — до сих пор пять осколков в ноге. Все произошло при эвакуации раненых, наверное, это был ВОГ. Раны зажили, но надо возобновлять работу мышц и нервов, поэтому я на реабилитации. Меня здесь капают от контузии и разрабатывают конечность, — рассказывает военный медик Петр Конопля.

Задешево свою жизнь не продаем смерти! Как боевой медик Петр Конопля героически спасает украинских воинов / 2 Фотографии

— Какова судьба бойцов? Удалось ли спасти им жизнь?

— Очень волновался за того тяжелого раненого. Я ничего о нем не знал, он не из моего подразделения. Пытался искать, потому через месяц я и выложил это видео в соцсети. Тогда меня нашел Зевс — воин, которому пробило челюсть. Его зашили и он уже совсем красавчик, сейчас находится на реабилитации.

Ещё через неделю меня нашел брат того самого тяжелого раненого, Артёма. Он мне не мог написать, потому мы звонили друг другу.

Я после лечения приехал к нему в госпиталь в Киев. Несколько сборов сделал, чтобы немного его поддержать. Артём был в шоке от реакции людей и резонанса. А я — очень рад, что он не потерял ни одной конечности.

По словам Петра, несмотря на убеждения людей и прогнозы, Артему зашили все конечности.

— Почему решили снимать, как спасаете раненых?

— Я не профессиональный медик, такие видео помогают анализировать и улучшать свою работу. Мы собираемся с коллегами и обсуждаем. На этих материалах даже учатся медики.

После того, как это видео появилось в интернете, со мной связались бойцы НАТО: американцы там вообще были шокированы этим видео, там оно ещё громче разлетелось, чем у нас. Медики НАТО попросили использовать видео для обучения своих ребят.

Там есть то, что я правильно сделал, и что — неправильно. Поэтому это хороший учебный материал, — рассказывает Петр.

— Чем вы занимались до полномасштабной войны?

— До войны я работал актером и режиссером в театре. До начала полномасштабной должен был выпустить свою первую актерскую и режиссерскую работу в новом театре — две недели оставалось до премьеры. Жаль, что это произошло.

А ещё я немного подрабатывал, водил экскурсии в Одесский медицинский университет, а именно — музеи нормальной анатомии человека, патологической анатомии и судмедэкспертизы. Поэтому для меня тело человека не представляет никакого страха, потому что я видел тела в разрезе, без кожи, высохших и отдельные части тела.

Я привык к этому, поэтому у меня это все не вызывает отвращения, — признается мужчина.

— Каким видите свое будущее?

— Последние полгода я не планирую свою жизнь наперед более чем на несколько дней. Пока мне нужно проходить комиссию на пригодность к службе в морской пехоте. А ещё очень хочется вернуться на службу, я постоянно на связи с собратьями. Думаю, что вернусь, но все решит комиссия.

А после украинской победы я хочу снимать кино. Мне есть что показать и рассказать.

Это будут фильмы о том, что мы сегодня переживаем, о героических поступках и историях наших защитников, — заключает Петр Конопля.

Что происходит на нуле и как украинские защитники переживают боевые действия, мы рассказывали в нашем другом материале.

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