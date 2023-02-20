Эта война — это продолжение Майдана: путь от Революции Достоинства до передового настоящего украинского защитника из казацкого рода

Быть всегда первым и не иметь возможности остаться в стороне. Не от чужого сетования, а от своей воли — защищать свою Родину. Не просто от пафосных слов на трибунах, а от внутреннего желания. Просто потому, что не можешь иначе.

Когда в жилах пульсирует желание справедливости и стремление остаться свободным человеком, что становится сильнее первоначального инстинкта самосохранения. Судьба это, провидение или обычный украинский менталитет?

Младший сержант ВСУ и художник Юрий Богилло с позывным Кир говорит, что все сразу. Он сам проверил это на собственном опыте, когда не смог остаться в стороне от Революции Достоинства, трижды присоединялся к рядам ВСУ, чтобы защищать независимость Украины, и бесчисленное количество раз чудом выживал.

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Ко Дню Героев Небесной Сотни Вікна пообщались с Юрием о реалиях Майдана, его трансформации и людях, которые стали причиной тектонических сдвигов в стране, а также современной войне как продолжения революции.

Какова была ваша основная занятость до 2013 года?

— Я и в гражданской жизни этим занимаюсь. Я промодизайнер, графический. Сначала это был рекламный дизайн — разработка макетов, промо-кампаний. Потом мне надоел рынок рекламы и я пошел в производство игр, но там занимался почти тем самым. Работал в Wargaming.

А в юности много разных работ было. От разнорабочего на строительстве до собственной мастерской, где мы производили спортивные макеты стрелкового оружия: луки, арбалеты.

Это также связано с моим хобби, которое повлияло на меня: live action role-playing game, то есть полевые ролевые игры. Это там, где эльфы и гномы друг друга бьют чем-то тяжелым.

Помню, что узнала о начале Майдана через соцсети. Сейчас даже у многих можно встретить сохраненный скриншот с простой надписью: “Собираемся на Майдане. Берите хорошее настроение и теплый чай”. Приблизительно так это звучало. А как вы узнали о начале? Какие были тогда первые мысли?

Дело в том, что когда ты пассионарием родился, ты по-другому просто не можешь. Не потому, что есть какие-то амбиции или еще что-нибудь такое. А просто ты не можешь пройти мимо.

Когда было сообщение “берите чаек и хорошее настроение”, я был как раз на службе. Спустился после площади от собора Святого Александра и там была толпа, сцена. Посмотрел, постоял, чтобы свое какое-то отношение к этому выработать.

Потом подумал: “Спасибо, у меня есть чем заняться”. Был маленький ребенок, семья, работа. До слова “революция” было еще далеко.

Через неделю вечером мне позвонили близкие друзья: “Встретимся на Майдане”. Говорю, что хорошо. Пока я ехал к ним, мне уже Искра перезвонил. Сказал, что здесь ничего интересного и если у меня есть более важные дела, то можно не приезжать.

Но мы встретились в баре на Майдане, посидели, пообщались. На самом Майдане в то время была сцена, концерт. То есть не было понятно, что это — протест или Рождество. Мы с очень большим сарказмом ко всему этому относились.

Утром в субботу планировал поехать с сыном к родителям. Жена будит, говорит: “Юрка, там на Майдане студентов избили”. Сначала не понял, а я там при чем.

Она говорит посмотреть видео. Я спросонья смотрю на видео, испытываю шок. Еду с малышом к отцу, звоню друзьям в дороге. Спрашиваю, какие планы на вечер и говорю, что я точно еду на Майдан, а вы подтягивайтесь. И вот так с первой ночи как началось.

Там все было просто. “Вы избили мальчиков и девочек? Тогда нас попробуйте!”

Нам не нужны были лидеры, чтобы нами кто-то руководил. Мы делали то, что нужно. “О там есть замес — мы туда”.

А если не нужно было, то у нашего друга был пивной бар. Мы его называли Ревбаром. Потому что, когда были холодные и боевые дни, особенно после 20 января на Грушевского, мы там могли даже на ночь остаться. Друг закрывал бар, прикрывал жалюзи, чтобы милиция не заметила.

Как вообще организовывался Майдан? То есть, как люди понимали, что им нужно делать, когда приходили?

— Все-таки Майдан сначала был с пассивной линией. То есть это был такой протест, но это еще не было каких-то боевых или революционных действий.

В первую ночь мы ждали развития событий, что снова будут какие-то законы “ментов”. И просто были готовы оказывать сопротивление.

Мы приходили на определенное ночное дежурство. Иногда что-то делали, там помогали девушкам с бутербродами.

До сих пор помню, как на улице где-то -10, а мы стоим внутри стелы Независимости и там на досках нарезаем энный килограмм сала на бутерброды.

А потом, когда начались активные действия, то максимально участвовали в них.

Как выглядел ваш быт тогда? Многие жили в палатках. Каким был приблизительно “распорядок дня” тогда?

— Мы ведь не ночевали там в палатках, поэтому я вообще к быту Майдана практически никакого отношения не имел.

У меня близкие подруги ездили, кто занимался снаряжением, кто-то занимался закупкой медикаментов, кто приезжал приготовить поесть. Это такое волонтерство было больше. Это было стихийно.

А в сотнях были координаторы. Они были организованы. Не могу сказать, что это было военное формирование. После армии такого не скажешь уж точно. Но все равно это был военизированный координируемый отряд сопротивления.

Я вообще плохо себе представляю, как мы все это выдерживали.

Потому что ты каждый день на работе, потом вечером приезжал. Как правило, ночь через ночь. А потом утром ты сонный едешь на первом метро или на такси домой, спишь там несколько часов, а потом снова едешь в студию, на работу.

Пытаешься что-то сделать, но ты сонный и все мысли, особенно когда уже были столкновения на Грушевского, ты мозгом где-то там.

По вашему мнению, трансформация мыслей, внутренних состояний и формата Майдана происходила постепенно, или сыграл свою роль определенный переломный момент после избиения студентов?

— Трансформация происходила постепенно. Это как развитие человека.

Человек ведь не развивается постепенно, на самом деле.

Мы развиваемся из-за такого шокового травмирования. Например, когда ребенок начал различать объекты, потом стал на ноги — для организма это шок. И вот так же было с Майданом.

Когда происходили какие-то события, тогда Майдан консолидировался и менялся. Становился более организованным, более боевым.

Не помню, где читал, но когда-то публиковали какой-то процент пассионариев, участвовавших в событиях Майдана, или напрямую, или косвенно, или помощью, то по Украине это было до 5%. Если учитывать, что для успешной большой революции хватает 2% вообще, то у нас это было очень круто.

Помню, когда у нас было первое шествие, первая ночь после избиения студентов. Мы выходили из парка Шевченко, уже по Крещатику шли, я залез на какую-то бетонную тумбу, просто посмотрел назад и понял, что колонна еще не вся вышла. Я не знаю, сколько там людей было, но это поражало.

Столько людей стали в 2013 году на защиту прав всей страны выбирать свой путь. Просто невероятное количество! Как вы думаете, Майдан — это феномен украинской культуры, который отличает нас от других народов?

— Я бы не сказал, что он так уникален. Напомню революцию роз в Грузии или Таксим в Турции. Там тоже было похоже. Это какое-то хаотическое событие.

Майдан — это Сечь. Не знаю, как иначе сказать. Это консолидирование людей, которым не безразлично. Его невозможно создать искусственно.

Феномен Майдана в том, что в 2004 году, что в 2014 году, там могли присутствовать любые политические силы. Интересно, что и в 2004, и в 2014 году на Майдане присутствовали среди молодежи и правые, и левые. И драк между ними не было.

И не было такого, что кто-то главный сказал, что нужно объединиться. Сами решили.

Каким был Майдан, из кого состоял? Кто были эти люди рядом с вами?

— Это как с армией. Это срез. Единственное, что там очень мало было или почти не было быдла. Потому что ему это попросту не интересно. Ему все равно. Ему главное, чтобы деньги платили.

Майдан не держался на каких-либо политических лидерах. Он был очень откровенным.

Помню, когда вечером с 18 на 19 февраля была первая ночь войны, когда БТР сожгли. Был штурм Майдана, тогда же прорвали оборону на Грушевского. Мы сдали первую баррикаду в сторону Европейской и сосредоточились на второй баррикаде. Когда начались жестокие прорывы, мы уже закрывали баррикадой огня.

Помню, как ты передаешь горючие части, а кто-то просто подбежал к тебе. Ты не знаешь, кто это. Вы не знакомы. Ты просто ему в руки даешь то, что нужно.

Просто ты видишь, что нужно делать, и ты начинаешь это делать. Ты просто говоришь или просишь помощи, и все уже работает. Это как муравейник в хорошем смысле слова.

Посмотрели тогда на все это, а оружия на руках у нас еще не было и мой друг сказал: “Все, мы пошли за винтовками”.

За все время Майдана, особенно запомнилась как сплоченность людей, так и жестокость отдельных индивидов. И, конечно, все мы с мурашками по коже и слезами на глазах вспоминаем 20 февраля, когда произошел практически расстрел украинцев, желавших добра для своей страны. Каким был этот день?

Да, я это помню. Потому что расстрел я проспал. Может это неплохо… Вероятнее всего, я бы был где-то впереди…

Дело в том, что двое суток мы были там постоянно. Я приезжал домой немного отдохнуть, потом снова уезжал. И в то утро я уехал с Майдана где-то в пять или шесть утра.

Я уже был уставшим и просто приехал домой, чтобы несколько часов поспать. Я не помню точно, но кто тогда мне позвонил с Майдана, я проснулся и уехал.

Что тогда делали люди после расстрела?

Что делали? Собирали мертвых…

После Небесной сотни, после всего, когда прошло уже некоторое время, начались почти народные гуляния: “Мы победили”.

Да нет. Я так не считаю. Думаю, что это было окончание важнейшего этапа. Страна очень изменилась с тех пор, но я не считаю, что все целые победы на 100% вышли.

Как вы думаете, какие были цели?

— Так ведь мы украинцы. Ты кого не спроси, все равно получишь десять разных ответов. Где два украинца, там два гетмана. Я же сконцентрируюсь все же на главной цели.

Цель любой революции — это перезагрузка власти, перезагрузка режима. То есть, всех вертикалей.

Я рад, что мы все же вышли на путь евроинтеграции, прописали его в Конституции, но не так, как хотелось.

Сразу действительно ничего не бывает. У нас большая страна и нельзя вот так взять и из Киева изменить страну полностью таким жестом.

Как вы считаете, когда закончился Майдан? Можем ли мы считать, что сейчас мы живем до сих пор в его продолжении, но уже в другом формате?

— Я же говорю, для меня Революция Достоинства не завершилась. Мы прошли определенный жесткий этап. Запустились изменения, но это продолжается.

Если брать завершение, то это полное изменение устройства, вертикалей власти. И это еще продолжается.

Эта война — это продолжение Майдана.

Не прошло много времени после побега бывшего президента, когда российские оккупанты начали агрессию против нашей страны. Когда началась война, появились и добровольцы. Некоторые практически с Майдана и после обстрелов одних попали под другие. Когда вы решили стать в защиту нашей страны?

— Хотел я с самого начала (начала войны в 2014 году, — ред.). Но все же у меня были обязательства: имел жену с малышом. Ребенку младшему тогда было около трех лет. Старшему сыну — где-то 11 лет было.

И вот ребята начали идти на войну, первыми в Нацгвардию и другие добровольческие батальоны, отдельные формирования, как Правый Сектор и Сечь. А когда из компании уходит часть авторитетных людей в какое-то подразделение и находятся те, кто хочет участвовать в сопротивлении, они тянутся за своими.

И каждый месяц кто-то из твоих друзей уходил на фронт. Или в армейское подразделение, или в Правый Сектор, или в Азов.

А ты сидишь. Оно тебе мозолит и мозолит. Думаешь, хорошо, я зарабатываю деньги, доначу, а это тоже надо делать. Сам себя так успокаиваешь. Потом летом 2014 года, еще до Иловайска точно, мой друг Искра говорит: “Все я на следующей неделе поеду в 11 батальон Киевская Русь”.

Договорились быть на связи. Так прошла неделя или две. И мы один раз идем в магазин с женой. Я не планировал говорить, но меня переключает, я говорю: “Я, наверное, поеду в АТО. Если мы поймем общий язык, я хочу уехать, потому что здесь я больше не выдерживаю”.

Я просто не мог по-другому. Так же как и с Майданом.

Не люблю, когда прикрываюсь патриотизмом, потому что каждый раз это должно быть что-то личное.

Неделю решал все вопросы, а потом звонит по телефону мой другой друг Сашка Финн и говорит: “Думаю здесь в 11 батальон к Искре”. Я говорю: “Ребята, так я с вами иду”.

Пришел в точку кипения, когда не смог себе больше позволить не вмешиваться лично.

Сейчас тоже немало можно прочесть историй военных, рассказывающих, как приняли боевое крещение огнем как раз примерно 24 февраля. Каков был ваш опыт первого боя?

— Поселок Никишино, сентябрь 2014 года. Это была как раз горячая точка. Крайняя северная точка между Луганском и Донецком.

Наверное, самые трудные бои прошли без нас. Мы прибыли в батальон позже. Сначала были у штаба.

И мы постоянно, когда спрашивали о добровольцах, отвечали: “Мы”. Нам говорили: “Да вы только приехали. Нет, ребята. Нужны люди с опытом”. На следующий день то же самое повторялось. А там как было: была наша улица, улицы нейтральная и улица врагов.

Это, наверное, одна из самых горячих точек Донбасса тогда была. Ее превышал, пожалуй, только аэропорт.

Я когда ехал на самом деле не могу сказать, что был уверен в себе. Я был на Майдане, по нам летело что угодно, стреляли в нас. Между нами с другом тогда разбилась бетонная урна от выстрела. Но я все равно это не считаю боевым крещением.

Я ни разу не был на войне, где-то в окопах. По мне не бил миномет, в меня не стреляли из пулемета. И потому я знал, что приеду, посмотрю, смогу ли я, или не смогу.

Посмотрел. Да, страшно. Но всем страшно. Я бы не хотел воевать рядом с человеком, которому все равно. Значит, с ним что-то не так.

А потом мы осенью вернулись в Киевскую или Черниговскую область. У нас было слаживание, период отпусков. Мы хотели поехать во вторую боевую кампанию, но нас тогда бросили на Чонгар на усиление пограничной службы.

И там в январе я получил жесткий перелом ноги и если бы не наш очередной хирург, то, наверное, я был бы с инвалидностью. Мне просто повезло.

Это я к тому говорю, что пропустил самое интересное: шахта Бутовка-Донецкая и бои возле Донецкого аэропорта. Самого аэропорта уже не было, а ребята поехали туда в феврале. Это был мой батальон, который из Геническа перекинули туда. И они 101 день удерживали позиции. Их вывели уже в мае.

А я в мае только начинал ходить. С опорой, правда. У меня стояла пластина, 16 болтов, поэтому запрещено было прыгать. А в августе был уже дембель.

Чем может больше всего гордиться наша армия?

— Людьми. Когда ты видишь столько именно мотивированных людей. Это не то, что какой-то политрук бегает и тебе говорит: “Давай, будь патриотом, защищай Родину”. Нет.

Напомню, 24 февраля военкоматы просто ломились от того, какой там был поток.

Каким было ваше 24 февраля и мысли, ощущения в этой дате?

— Мне 23 февраля позвонил из военкомата знакомый кадровик. Сказал приезжать, чтобы поговорить. Приезжаю. Говорит: “Ты же понимаешь, что в первом резерве, так что собирайся”.

Спросил, сколько времени, чтобы собраться, решить свои вопросы. Сказали, что примерно на пятницу будет автобус. А я только с ребенком начал нормально видеться. Кадровик говорит: “Да не волнуйся, ты же в 72-й бригаде. Она будет заниматься обороной Киева и Киевской области. Все равно будешь рядом”.

Сам еду домой, потому что надо собирать вещи. И было вот то чувство, что я очень не люблю: завидуешь некоторым людям, потому что они не военные.

Вечером съездил, попрощался со своими детьми. И вот так постепенно собираю баул: что надо, что не надо. А у меня все с собой: броня и так далее — все свое.

Где-то ночью еще говорил с кем-то по телефону. Четыре утра на часах. Я думаю, что как раз дособираюсь и потом нормально посплю. Выстроил себе планы. И здесь: “Бух. В смысле? Бум. Это же ПВО. Да это точно ПВО. Это не петарда”. Пошел в комнату, к компьютеру, новости. И потом такой: “А фух, ну теперь я мотивирован”.

Тогда где-то несколько часов поспал, дособирал вещи. Затем военкомат, автобус, воинская часть, ожидание в строевой. Нас была большая очередь, строевая просто не справлялась. Вместе с напарником мы встретились 25 февраля. С 25 на 26 мы еще переночевали на базе, затем получили оружие и поехали на позиции.

Как формировался ваш коллектив? Но откуда пошла фраза, которую вы иногда используете в соцсетях, что у котиков все хорошо?

— Это уже где-то под Харьковом было. Мы переглянулись и поняли, что очень удобно, когда у тебя есть привычная такая тройка или четверка. У спецназовцев в США это называется Squad (из английского “отделение”, — ред.). Это четвёрка, которая постоянно работает вместе.

А с фразой, это это с самого начала тренд был, что ВСУ это котики. Не помню, кто тогда больше распространял тогда в Facebook, но его тогда все поддержали. Так что ВСУ — это котики.

Говорят, что война на “нуле” очень контроверсионна. То есть там встречаются самые ужасные и самые лучшие вещи одновременно. Как, например, самое высокое проявление любви и самое ужасное проявление жестокости. Какие вы можете вспомнить моменты своего опыта наилучшего и худшего момента в вашей жизни на фронте?

— Последнее самое тяжелое и приятное было не так давно, когда нас штурмовали под Павловкой. Это осенью уже было. Оккупанты начали очень большое нашествие и у них получилось. Почти. Так им поначалу казалось. Но мы там потеряли почти весь свой взвод.

И наверное, через несколько часов, когда понял, что вопреки всему я все же жив, обрадовался. Вот тебе контраст. И это все в один день. Никому не желаю таких контрастов.

С одной стороны, ты потерял довольно большое количество собратьев. С другой — ты в шоке, что ты еще жив.

Это снова, не чудом, а провидением, я остался жив. Меня просто вызвали со своей позиции, чтобы забрать ребят для подкрепления. А они не доехали, начался бой. И с той позиции, где я находился, никто уже не вышел. На самом деле мы там тоже едва вышли.

Один писатель говорил: “Война это самое отвратительное, ужасное, самое грязное и страшное, что было в моей жизни. И это лучшие дни моей жизни”. Вот как-то так.

Почему самые лучшие дни жизни?

— Потому что все очень откровенно. Я пытался сам себе ответить на этот вопрос. Ты прямо знаешь, что ты на своем месте и что ты делаешь.

Если сравнить, то в гражданской жизни я могу выкладываться на сто процентов или забить на все. А тут ты знаешь, что делаешь максимум. У тебя нет волнения за то, что ты делаешь что-нибудь правильно или неправильно. Ты делаешь. Это все. Это такой КПД (коэффициент полезного действия — ред.) для себя.

Это откровенность. Это такое обнажение всего.

Это ведь очень личное. Кто-то может быть озлобленным. Я же наоборот в армии по эмоциям довольно сдержан. Если все через себя пропускать, как я в жизни это делаю, то будет очень трудно.

Ты там постоянно кого-то теряешь. Для этого реально приходится эмоции выключать, если можешь.

Так что ты начинаешь ценить очень простые вещи. Тебе не нужно думать там о коммуналке или что там будет с рабочим проектом. Позвонил своим — классно. Твои ребята живы — классно. Поел — уже неплохо. Была возможность добраться до душа — вау.

Если вы можете рассказать, то поделитесь, пожалуйста, какие населенные пункты вы увольняли? Или вам возможно сейчас вспомнится какая-то история, как встречали вас местные после освобождения?

— Из приятного вспоминаю, как раз мы были между Зарей и Великой Дымеркой. Стояли за селом. У нас позиции были вынесены на поля, а мы жили в домах. Там, где мы жили, дом был запущен. То, что она не менее года стоит без хозяев — это точно.

Из села многие выехали. А с нами с краю жила семья. Саша со Светланой и их детьми. У них там свой дом. Они сразу нам стали помогать.

Когда начались минометные и танковые обстрелы, мы говорили им уезжать. А они говорят: “Куда мы поедем, если здесь вы?”

Мы говорили: “Мы же военные. Мы знаем, зачем мы приехали сюда. А вы же не сражаетесь. Не надо, не подставляйтесь под удар”. А они: “Когда вы уедете, тогда и мы поедем”. Это до слез. Я очень люблю этих людей. Мы и сейчас иногда переписываемся. Я пообещал, что когда все закончится, то точно к ним заеду.

Как удается пережить потери?

— Последний год — он тяжелый. Очень много хороших знакомых, тех с кем воевал, был в ООС, очень классных ребят и девушек погибло.

Ты заходишь в Facebook, как в список некрологов. Это трудно.

Это понятно. Это — война. Здесь даже гражданские умирают. А если ты военный, то встретимся в Валгалле. Это место, куда попадают воины, если умирают с оружием в руках.

Сейчас вы находитесь на реабилитации. Удалось ли адаптироваться в гражданской среде?

— Не чувствую гражданскую адаптацию. Потому что то, что ты приехал на период реабилитации и можешь нормально залезть в душ, нормально поспать или поесть еду в ресторане, это не адаптация.

На самом деле, я даже ни с кем из своих гражданских друзей не общаюсь. Потому что это просто не удобно. Нам не о чем говорить. А когда еще задают неудобные вопросы: “Как оно там?” Думаешь тогда: “Ты что не знаешь дорогу в военкомат? Иди и узнаешь сам, как там”.

А какие еще вопросы к военным можно считать неуместными?

— “А как это убивать?” Ну, как я ему это объясню? Я понимаю, что это глупый вопрос, но у меня такой был, когда я в 2014 году вернулся и один из хороших знакомых сразу же спросил, много ли сепаров убил. Я вообще промолчал, лицом показал ответ.

А второй вопрос был: “Как он там?” Как я расскажу? У каждого это личный опыт.

Для каждого человека нахождение в зоне боевых действий — это личное.

У нас все равно есть разная психология. Мы все очень отличаемся. Кто-то очень эмоционально относится. А кто может отстраниться. Как я стараюсь делать и эмоционально не пропускать через себя.

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Часто видела, что советуют вместо вопроса “сколько убил”, ставить другое. Так сколько же вы спасли жизней?

— У нас был случай, когда, если грубо говорить, благодаря действиям троих выжило наше отделение. Была очень плохая ситуация, и мы ее вытащили.

А вообще, когда ты воюешь, ты же не знаешь, что бы случилось, если бы тебя там не было. Так что я не думал об этом.

Чем мечтаете заниматься после победы? Что хочется прежде всего сделать?

— Скорее всего, буду заниматься графическим дизайном. Буду путешествовать. Увижу ребенка. Постараюсь наладить личную жизнь.

Наверное, женюсь, но еще не знаю на ком (смеется, — ред.). Бог любит троицу. Два брака у меня уже были, так нужен третий. У меня вообще большие планы на жизнь.

Как вы думаете, где украинцы нашли свою силу?

— Нам Путин помог очень сильно (говорит иронично, — ред.). Нас не спрашивали, хотим мы того или нет.

У нас такая ментальность. Это как с Майданом — мы консолидируемся, как только есть внешняя угроза. Моментально.

Что для вас значит Украина?

— У меня нет такого однозначного ответа. Если до Майдана в планировании своей семейной жизни не стояло ехать за границу или нет. Стоял вопрос куда.

После Майдана я сказал, что нет. Я столько этому отдал, что я никуда не уеду. Особенно после АТО.

Это вечный пафос. Вот нет такого, что я люблю женщину, потому что у нее длинные ноги, талия и рыжий цвет волос. Я не могу сказать, за что люблю. Вот так у меня и с Украиной, если честно.

Да еще мои предки били “москалей”. Я знаю свой род. Мой предок Семен Багила, рожденный в 1715 году, если я не ошибаюсь, был регистровый казак. А перед тем был сечевой казак.

Если он еще бил “москалей”, то не вижу ничего удивительного в том, что продолжаю его занятие. Это просто принцип, что ни один подлец не будет нам указывать, как и где нам жить.

На фронт он ушел в первые дни полномасштабного вторжения, прошел выходы на “ноль” и потерял верного друга и собрата. Несмотря на это 20-летний военный с позывным Милан не теряет веры в себя. Читай интервью с добровольцем львовского ТрО Миланом, который воюет на Донбассе.

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