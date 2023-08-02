Ночь на 2 августа 2023 была неспокойной для украинцев. Россия атаковала Дронами Киев и Одесскую область. Попала в нежилые помещения и портовую промышленность. Мы расскажем об атаке дронами на Киев и Одесскую область.

Атака дронами на Киев сегодня 2 августа 2023 года: что известно

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, противник применил дроны Shahed.

— Группы дронов заходили в Киев одновременно с нескольких направлений. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели — более десяти БпЛА — были своевременно обнаружены и уничтожены.

Сейчас также смотрят

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует, — сказал начальник КМВА Попко.

Также стало известно, что в Голосеевском части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения.

Последствия атаки дронов в Киевской области

В МВД Украины рассказали о последствиях вражеской атаки в Киевской области. Из-за падения обломков произошло разрушение с возгоранием частного жилого дома вблизи одного из поселков.

Оккупанты продолжают уничтожать зерно! Последствия ночной атаки дронов на Киев и Одесскую область 2 августа / 3 Фотографии

Атака дронами на Одесскую область сегодня, 2 августа 2023 года: что известно

По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

На месте работали все соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.

Атака дронами на Одесскую область: фото

Оккупанты продолжают уничтожать зерно! Последствия ночной атаки дронов на Киев и Одесскую область 2 августа / 5 Фотографий

Реакция Владимира Зеленского на атаку дронами 2 августа 2023

— Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много “шахедов”. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на Юге страны.

Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно. Мир должен реагировать.

Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить, — сказал он.

Работа ПВО в ночь на 2 августа 2023

В воздушных силах Украины рассказали, что в ночь на 2 августа 2023 российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА.

Большинство из них уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Россия ежедневно обстреливает Украину, нанося удары по жилым домам. Ранее мы рассказывали об обстреле Кривого Рога 31 июля, когда оккупанты баллистики попали в многоэтажку.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!