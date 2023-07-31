Россия продолжает безостановочно терроризировать мирных жителей Украины. Ночью оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, а утром стало известно об ударе по Кривому Рогу.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: что известно об обстреле 31 июля 2023

Российские военные в очередной раз попали в многоэтажный жилой дом. Вероятно, удар нанесли баллистикой, ведь сигнал воздушной тревоги объявлен не был.

Об ударе по Кривому Рогу сообщили в МВД Украины, в Министерстве заверили, что на месте уже работают все необходимые службы. Призвали жителей находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал сейчас соблюдать информационную тишину, а подробности атаки будут впоследствии.

Обновлено 11:34. В Офисе Генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Кривого Рога погибли два человека, 25 получили ранения, среди них четверо детей.

Обновлено 11:10. Глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что количество погибших в Кривом Роге выросло до двух. Кроме этого, известно по меньшей мере о 20 пострадавших, под завалами может быть пять-семь человек.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия попала двумя ракетами по людям и их домам. Разрушена часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.

По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось десять жителей. Все подходящие службы работают на месте. Под завалами могут находиться люди.

Обстрел Кривого Рога сегодня: фото

Россияне атаковали еще один жилой дом! Что известно о взрывах в Кривом Роге 31 июля / 3 Фотографии

Реакция Владимира Зеленского на обстрел Украины 31 июля 2023

— Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.

Спасатели и все необходимые службы на месте работают. Пытаемся спасти как можно больше людей. Уже провел беседы с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией.

В последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей, — написал президент в Telegram.

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Несколько дней назад оккупанты жестоко обстреляли Сумы. Воздушная тревога была объявлена уже после попадания. Ранее мы рассказывали о взрывах в Сумах 29 июля.

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Фото: ГСЧС