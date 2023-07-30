В Запорожье удар искандером унес жизни мужчины и женщины. Россияне беспощадно бьют по домам и инфраструктуре

32-летнюю женщину и 45-летнего мужчину убили россияне накануне в Запорожье. Еще двоих женщин с легкими повреждениями доставили в больницу. Накануне оккупанты ударили по городу под вечер. В результате атаки повреждены жилые дома, супермаркет и учебное заведение.

Около пяти вечера российские террористы нанесли ракетный удар по спальному району Запорожья. В этом жилом квартале, где обычно многолюдно из-за пешей доступности к рынку и супермаркетам, мощная волна в домах вокруг вышибала стекла и изуродовала фасады.

Продавщица Инна как раз завершала смену в магазине, когда, говорит, грянуло.

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Полетели стекла, пострадали покупатели наши, стоявшие у окна. Это было неожиданно, громко, мы выбежали на улицу и все были в шоке, — рассказывает продавец магазина Инна.

Вражеская ракета взорвалась неподалеку в лесу, отделяющем один микрорайон от другого. Очевидно, прямо у эпицентра оказались 45-летний мужчина и 32-летняя женщина. Оба погибли, а еще двух женщин с ранениями доставили в больницу.

Сейчас в квартале работают чиновники райадминистрации, которые составляют списки жильцов поврежденных домов. Уже обратились с заявлениями владельцы 87 квартир.

За прошедшие сутки россияне нанесли 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Из артиллерии приготовили по Орехову, Малиновке и Каменскому. Более 30 разрушений получили жилые объекты и объекты инфраструктуры.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работает реестр Сельский дом для переселенцев.

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