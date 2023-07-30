Дом уничтожила война? Небезразличные помогают найти новый! Как работает реестр Сельский дом для переселенцев

Украинцы из относительно спокойных тыловых областей без устали поддерживают переселенцев, пострадавших из-за ракетных обстрелов, а теперь еще и от подтоплений. И готовы предоставлять тем, кто потерял жилье, самое важное — дом и уют.

Василиса Рохова при поддержке волонтеров придумала интересный и очень нужный реестр Сельский дом. Там быстро можно найти дом или квартиру во Львовской, Черновицкой или Хмельницкой областях, которую хозяева предоставляют переселенцам бесплатно.

О проекте Сельский дом

Такой опыт Василиса переняла в Ирландии. Там беженцев регистрируют сразу по прибытии и прямо в аэропорту предлагают разные варианты для проживания. Василиса имеет в селах дома своих родственников, где никто не живет. Поэтому может предоставить жилье нуждающимся. Возле домов, конечно, нужно немного поработать, но жить там можно. Такие дома есть у многих украинцев.

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Благодаря одному из селян семье Светланы Кащук теперь есть где жить. Женщине с четырьмя детьми и мужем пришлось убегать от ракет в родной Снигиревке Николаевской области. В апреле прошлого года они не знали, куда податься. Потом узнали, что можно уехать жить в село в Хмельницкой области.

Сейчас муж Светланы воюет в Донбассе, женщина устроилась на работу. Вернуться в родной дом не может — после подрыва оккупантами Каховской ГЭС его затопило.

В селе Копистинское Хмельницкой области проживает около 20 переселенцев. Они не жили в школах или садах, ведь селяне сразу предлагали им дома.

Жители охотно присоединились к проекту Сельский дом. Староста села говорит, что не отказывают людям и могут даже помочь с ремонтом дома.

Многие переселенцы получают выплаты от государства, но люди могут менять место жительства. Ранее мы рассказывали, как получать выплаты ВПЛ при переезде.

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