Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители

Пережили 9 месяцев оккупации, подрыв российскими террористами Каховской ГЭС, а теперь жители правобережной Херсонской области буквально вынуждены выживать без воды. После экологической катастрофы использовать воду из реки или скважин невозможно. Некоторые показатели превышают норму в 15 раз. Спасают ситуацию очистительные станции — их привезли из Днепра. Они портативные и автономные — за час могут очистить 90 литров.

Если вы посмотрите внимательно, то увидите, какой карась плавает в нашем подъезде, — рассказывает жительница Алла, показывая видео на телефоне.

Эти кадры Алла сняла, как только вода после подрыва оккупантами Каховской ГЭС добралась до ее дома. Женщина вспоминает: река, что в нескольких метрах от дома, вышла из берегов за считанные часы. Вода полностью затопила подвал двухэтажки. Лишь чудом не поднялась до уровня квартир.

Воду спасатели откачивали двое суток. В Калиновской общине подтоплено более сотни домов. А еще — проблемы с питьевой водой. Сначала ее не было из-за оккупации — россияне разрушили всю критически важную инфраструктуру. А в настоящее время в отдельных населенных пунктах правобережья Херсонской области настоящая экологическая катастрофа.

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Вода из скважин непригодна для употребления, а из рек даже для использования. Уровень загрязненности высокий, некоторые показатели превышают нормы в 20 раз.

И техническую, и питьевую воду местным жителям пока подвозят. Помогают и волонтеры. Чтобы люди могли употреблять воду хотя бы из скважин, закупили очистительные системы. Они портативные и автономные — могут работать без электроэнергии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о последствиях взрывов в селе Никольское Херсонской области.

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