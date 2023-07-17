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Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители

Кристина Венгеляускайте 17 июля 2023, 20:00

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