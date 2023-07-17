Україна

Затоплені під’їзди та проблеми з водою: як зараз виживає Херсонщина та де беруть воду мешканці

Христина Венгеляускайте 17 Липня 2023, 20:00

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Херсон зараз

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