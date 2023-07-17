Затоплені під’їзди та проблеми з водою: як зараз виживає Херсонщина та де беруть воду мешканці

Пережили 9 місяців окупації, підрив російськими терористами Каховської ГЕС, і нині жителі правобережної Херсонщини буквально вимушені виживати без води.

Після екологічної катастрофи використовувати воду з річки чи свердловин неможливо. Деякі показники перевищують норму у 15 разів. Рятують ситуацію очисні станції — їх привезли з Дніпра. Вони портативні та автономні – за годину можуть очищати 90 літрів.

Якщо ви подивитесь уважно, то побачите якийсь карась плаває у нашому під’їзді, — розповідає жителька Алла, показуючи відео на телефоні.

Ці кадри Алла зняла, щойно вода після підриву окупантами Каховської ГЕС дісталася її будинку. Жінка згадує: річка, що за кілька метрів від оселі, вийшла з берегів за лічені години. Вода повністю затопила підвал двоповерхівки. Лише дивом не піднялася до рівня квартир. Воду рятувальники відкачували дві доби.

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У Калинівській громаді підтоплено понад сотню будинків. А ще — проблеми з питною водою. Спершу її не було через окупацію — росіяни зруйнували всю критично важливу інфраструктуру. А нині в окремих населених пунктах правобережжя Херсонщини справжня екологічна катастрофа.

Вода зі свердловин непридатна для вживання, а з річок навіть для використання. Рівень забрудненості високий, деякі показники перевищують норми вдвадцятеро.

І технічну, і питну воду місцевим жителям поки підвозять. Допомагають і волонтери. Аби люди могли вживати воду бодай зі свердловин, закупили очисні системи. Вони портативні та автономні — можуть працювати без електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що відомо про наслідки вибухів у селі Микільське на Херсонщині.

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