Рятівники Херсона: чим і як допомагають волонтери мешканцям найбільш небезпечних районів

Під щоденними обстрілами, після окупації та затоплення, незламному Херсону допомагають вистояти волонтери. Допомога надходить з усіх куточків світу. Але у самому місті є центри, які працюють вже давно. І вони як ніхто знають про потреби міста, які під час війни постійно змінюються.

Пес Рембо трохи сторониться чужих, бо не минув ще стрес. Звикає до нового місця. Поруч його господар. Його тут всі називають дядько Ігор. У перші дні після аварії на ГЕС його вивезли волонтери із затопленої багатоповерхівки.

Він тепер допомагає охороняти територію, живе у кімнатці у волонтерському центрі. Це тимчасово йому за дім. Чоловік все життя прожив на Острові — тепер у найбільш небезпечному районі Херсона.

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Це наш храм, це наш дім. Тут ми селимо евакуйованих людей, — розповідає волонтер Олег.

Рятувати людей, каже Олег, почали, як тільки дізналися про повінь. Одні з перших човнів, які спустили на воду, були їхні.

Волонтери — це справжня опора Херсона. Є група організацій, які працюють тут постійно та допомагають тим, хто потребує найбільше і закривають різні типи потреб.

У центрі, яким керує Ігор Цуркан, можна отримати допомогу — це і вода, і їжа і ліки, і засоби особистої гігієни, і одяг. До тих, хто хоче надіслати допомогу, Ігор має прохання висилати лише те, що потрібно.

Але тим, хто зважився поїхати, потрібно пам’ятати, що це не толока на мирній території. Працювати треба там, де росіяни дуже близько. Тут стріляють постійно. Волонтери і гинули, і були поранені. Тому чітко координуйтеся із тими, хто вас приймає на місцях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що відомо про наслідки вибухів у селі Микільське на Херсонщині.

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