Поцілили снарядом у подвір’я та вбили літню жінку: що відомо про наслідки вибухів у селі Микільське на Херсонщині

Жодна доба не минає в Україні без російських обстрілів. Сьогодні вночі ворог атакував Київ, а вдень стало відомо про черговий обстріл Херсонщини.

Вибухи у селі Микільське на Херсонщині: що відомо про обстріл 13 липня 2023

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки. На жаль, 85-річна жителька села Микільське загинула відразу.

Лікарі, які прибули на місце трагедії, змогли лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям.

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Також Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, Градів, авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По Херсону ворог випустив 33 снаряди.

Окупанти вже не одну ніч поспіль обстрілює Україну. Раніше ми розповідали про вибухи на Черкащині.

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