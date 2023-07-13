Війна в Україні

Нічна атака дронами на Київ 13 липня 2023: наслідки ворожого удару

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Липня 2023, 09:05
Атака дронами Києва у ніч 13.07.2023

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