Нічна атака дронами на Київ 13 липня 2023: наслідки ворожого удару

Сьогодні, 13 липня, було чутно тривогу в більшості областей України. Жителям різних областей загрожували 20 іранських безпілотників Shahed, які рухалися одразу у двох напрямках.

Також противник пустив дві крилаті ракети Калібр з акваторії Чорного моря та одну балістичну ракету Іскандер-М з Криму.

Атака вкотре відбулася вночі, коли мирні люди спали. Та сили ППО знищили усі 20 ударних дронів. Також відомо про знищення обох крилатих ракет Калібр. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

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ППО може захистити від літальних апаратів, та, на жаль, не від уламків. Стало відомо про їхнє падіння в чотирьох районах Києва:

Солом’янському; Шевченківському; Подільському; Дарницькому.

Наразі ДСНС повідомило про дві пожежі та один пошкоджений фасад. На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Перша пожежа сталася на балконі п’ятого поверху житлового будинку Шевченківського району. Двоє людей отруїлися продуктами горіння, проте від госпіталізації в ідмовилися.

Ще одну особу рятувальники врятували та відвели на безпечну відстань від місця події.

Друга пожежа сталася в Подільському районі. Загорілася одноповерхова складська будівля з подальшим розповсюдженням на дах. Пожежу в будинку та на території оперативно ліквідували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у цьому ж районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

Ще одне влучання уламка зафіксували у 25-поверховому житловому будинку Дарницького району. На останньому поверсі пошкоджено фасад.

До прибуття рятувальників на місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх уже госпіталізували та надають допомогу.

Цього разу атака відбувалася після саміту НАТО у Вільнюсі. Читай, що отримала Україна у матеріалі.

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