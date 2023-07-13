Ночная атака на Киев 13 июля 2023 года: последствия вражеского удара

Сегодня, 13 июля, была слышна тревога в большинстве областей Украины. Жителям разных областей угрожали 20 иранских беспилотников Shahed, которые двигались сразу в двух направлениях.

Также противник пустил две крылатые ракеты Калибр из акватории Черного моря и одну баллистическую ракету Искандер-М из Крыма.

Атака в очередной раз произошла ночью, когда мирные люди спали. Но силы ПВО уничтожили все 20 ударных дронов. Также известно об уничтожении обеих крылатых ракет Калибр. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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ПВО может защитить от летательных аппаратов, но, к сожалению, не от обломков. Стало известно об их падении в четырех районах Киева:

Соломенском; Шевченковском; Подольском; Дарницком.

ГСЧС сообщило о двух пожарах и одном поврежденном фасаде. На месте происшествия были привлечены 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарноспасательной техники.

Первый пожар произошел на балконе пятого этажа жилого дома Шевченковского района. Два человека отравились продуктами горения, однако от госпитализации отказались.

Еще одного человека спасатели спасли и отвели на безопасное расстояние от места происшествия.

Второй пожар произошел в Подольском районе. Загорелось одноэтажное складское здание с последующим распространением на крышу. Пожар в доме и на территории был оперативно ликвидирован.

Еще одно попадание обломка зафиксировали в 25-этажном жилом доме Дарницкого района. На последнем этаже поврежден фасад.

До прибытия спасателей на месте обнаружили двоих пострадавших с осколочными ранениями, их уже госпитализировали и оказывают помощь.

На этот раз атака проходила после саммита НАТО в Вильнюсе. Читай, что получила Украина, в материале.

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