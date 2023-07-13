Война в Украине

Ночная атака на Киев 13 июля 2023 года: последствия вражеского удара

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 июля 2023, 09:05
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