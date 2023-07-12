Росіяни атакували Шахедами Черкащину: що відомо про нічні вибухи в області 12 липня

Російські військові вкотре атакують мирне населення України дронами Shahed. Сьогодні вночі по всій території нашої країни була оголошена масштабна повітряна тривога. Більшість безпілотників вдалося збити нашим силам ППО, але, на жаль, є і влучання.

У ніч проти 12 липня 2023 року ворог атакував Черкащину БпЛА Shahed, про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вибухи на Черкащині: що відомо про нічну атаку 12 липня 2023

Повітряна тривога в Черкаській області тривала понад три з половиною години.

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— Маємо влучання в один з об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там зайнялася пожежа — натепер уже ліквідована, — повідомив Табурець.

За його словами, двоє людей постраждали та зазнали опіків, їх доправили до лікарні.

Зараз ще триває обстеження території.

Робота ППО в ніч проти 12 липня 2023

Генштаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували нашу країну з північно-східного напрямку. Усього в ударі було залучено 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід.

Ворог знищує українські міста та села, особливо страждають прифронтові населені пункти. Але українці не здаються та намагаються усіма силами налагодити своє життя. Раніше ми розповідали, як жителі Благодатного відновлюють заміноване село.

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