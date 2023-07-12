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Росіяни атакували Шахедами Черкащину: що відомо про нічні вибухи в області 12 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Липня 2023, 08:40
Вибухи на Черкащині сьогодні вночі 12 липня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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