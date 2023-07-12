Россияне атаковали Шахедами Черкасскую область: что известно о ночных взрывах 12 июля

Российские военные в очередной раз атакуют мирное население Украины дронами Shahed. Сегодня ночью на всей территории нашей страны была объявлена масштабная воздушная тревога. Большинство беспилотников удалось сбить нашим силам ПВО, но, к сожалению, есть и попадания.

В ночь на 12 июля 2023 года враг атаковал Черкасскую область БпЛА Shahed, об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Взрывы в Черкасской области: что известно о ночной атаке 12 июля 2023

Воздушная тревога в Черкасской области длилась более трех с половиной часов.

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— Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар — теперь он уже ликвидирован, — сообщил Табурец.

По его словам, два человека пострадали и получили ожоги, их доставили в больницу.

Сейчас еще идет обследование территории.

Работа ПВО в ночь на 12 июля 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали нашу страну с северо-восточного направления. Всего в ударе было использовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований Центр и Восток.

Враг уничтожает украинские города и села, особенно страдают прифронтовые населенные пункты. Но украинцы не сдаются и пытаются всеми силами наладить свою жизнь. Ранее мы рассказывали, как жители Благодатного восстанавливают заминированное село.

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