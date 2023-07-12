Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню

Когда-то зажиточное фермерское село Благодатное Николаевской области оккупанты разбили полностью. Там более восьми месяцев шли жестокие бои. Село уничтожено, нет ни одного уцелевшего дома. Читай в нашем материале, как люди самостоятельно восстанавливают Благодатное.

Как местные своими силами восстанавливают Благодатное

Из пяти сотен местных в Благодатное все же вернулись около десятка человек. И на руинах, без света и воды, принялись восстанавливать хозяйство и технику. В село практически никто не приезжает, поэтому местные рассчитывают только на себя.

До начала полномасштабной войны в этом фермерском селе жили почти полтысячи человек. Сейчас оно превратилось в призрак. Село Благодатное почти полностью стерли с лица земли, ни один дом не уцелел.

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На улицах до сих пор стоит разбитая техника оккупантов. В местном садике среди руин стоят маленькие кроватки и игрушки.

Когда мы впервые сюда заехали, хотелось плакать, сейчас уже как-то привыкли. Немного приспособились, — говорит местный житель Виктор.

Виктор — один из 12 местных, которые вернулись в деревню. Люди до сих пор живут здесь без света и воды. Дорога в его дом усеяна воронками. Россияне накрывали деревню из всевозможного оружия, многие дворы просто выжжены.

От его дома остались одни стены. До зимы Виктор хочет сделать хотя бы кухню, чтобы было где ночевать. Даже в разбитом россиянами жилье он не теряет надежду, рассказывает, вместе с другими вернувшимися мужчинами, самостоятельно разминируют поля и ремонтируют разбитую технику.

Трактор был совсем разбит, делали месяц. В этом колесе 19 заплаток, а в том — 23, — показывает Виктор.

Когда местные зимой только начали возвращаться, поселились в едва уцелевшей летней кухне Люси. Почти всю зиму здесь прожили всемером. Люся рассказывает, в село практически никто не приезжает, местные власти обещают все отстроить, а сейчас предлагают переселиться в соседнее село.

Люди ехать никуда не хотят, готовы даже самостоятельно браться за восстановление.

Мы живем полгода, почему к нам никто не едет? Все говорят “село не разминировано”, поэтому ехать не хотят. Значит, будем своими силами восстанавливать, — говорит жительница Благодатного Люся.

Женщина с болью вспоминает пережитые ужасы, как пряталась с детьми в подвале, как в их двор ворвались россияне, как уезжали, не надеясь, что выживут под обстрелами оккупантов. Несмотря на все, Люся вернулась домой, и даже среди руин верит: родное Благодатное снова оживет.

Раньше мы рассказывали, как в Терновых Подах живут две семьи на всю деревню.

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