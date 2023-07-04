Две семьи на все село. Жизнь среди руин в Николаевской области — репортаж

Неутомимые николаевские волонтеры продолжают помогать людям, которые возвращаются в свои разбитые дворы. Они приезжают туда, где практически полностью разрушены не только дороги, но и целые села. Такие как Терновые Поды. Там не уцелело ни одного дома, а на всю деревню из почти двухсот жителей осталось только две семьи.

С самого утра волонтеры загружают бус гуманитарной помощью. На этот раз едут в освобожденные села Николаевской области. Везут людям самое необходимое — продукты, воду, лекарства, корма для животных, одежду и средства гигиены.

Волонтеров здесь с радостью встречает Владимир и его жена — Нина. Они долгое время были единственными, кто остался в этой уничтоженной деревне.

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В селе до сих пор нет воды. Колодец загрязнен, поэтому волонтерской помощи и баклажкам с водой очень рады.

Далее волонтеры едут на соседнюю улицу. Сюда три месяца назад вернулся Виктор с семьей. Мужчина показывает свое разбитое хозяйтво.

До начала полномасштабной войны у Виктора была большая пасека. Когда вернулись, дело своей жизни начал возобновлять заново. Мужчина рассказывает, видел своими глазами, как россияне уничтожали его хозяйство. Но до сих пор не может поверить, что его родную деревню превратили в руины.

Один сюда прилет; один — там, где коровы стояли. Меня накрыло, я с уликом два метра летел.

— Как только выйдешь за пределы двора, жутко. Дома пустые, разбитые, соседей нет, — рассказывает житель Николаевской области Виктор.

К таким несокрушимым людям, уверяют волонтеры, не могут не приезжать. Обещают обязательно с помощью вернуться снова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как большая вода добралась до Николаевской области и что рассказывают местные.

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