Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители

Уже больше недели украинцы борются с последствиями бедствия, причиненного российскими оккупантами в Херсонской области. Большой вред теракт на Каховской ГЭС нанес и Николаевской области. Там вода добралась до 13 населенных пунктов.
До многих сел сейчас можно добраться только на лодках, например, до Афанасьевки, что в Снегиревском районе. Это село просто превратилось в остров. Местным вода затопила поля и дворы, люди потеряли дома.
Сегодня уровень воды уже снизился на 175 см. Но местные власти говорят, что работ по ликвидации последствий подтопления будет очень много.
Александр, проживающий с семьей в Афанасьевке, только начал ремонтировать дом после того, как село освободили от оккупантов. Теперь дом придется полностью отстраивать, потому что внутри все начало разрушаться.
В соседних домах ситуация не лучше: вода изуродовала стены и полы, поэтому жителям придется заново строить усадьбы.
В большой беде также оказались фермеры, ведь поля полностью затоплены водой. Люди вкладывали большие деньги в рассаду, полив, теплицу. Теперь — потеряли все.
В большой беде также оказались фермеры, ведь поля полностью затоплены водой. Люди вкладывали большие деньги в рассаду, полив, теплицу. Теперь — потеряли все.
Борьба с последствиями катастрофы осложняется и тем, что российские оккупанты украли фермерскую и спасательную технику, что была здесь.
Государство уже ищет пути, как помочь пострадавшим в результате подтоплений от подрыва Каховской ГЭС. Можно ли получить денежные возмещения за ущерб — читай в нашем другом материале.
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