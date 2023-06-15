Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители

Уже больше недели украинцы борются с последствиями бедствия, причиненного российскими оккупантами в Херсонской области. Большой вред теракт на Каховской ГЭС нанес и Николаевской области. Там вода добралась до 13 населенных пунктов.

До многих сел сейчас можно добраться только на лодках, например, до Афанасьевки, что в Снегиревском районе. Это село просто превратилось в остров. Местным вода затопила поля и дворы, люди потеряли дома.

Сегодня уровень воды уже снизился на 175 см. Но местные власти говорят, что работ по ликвидации последствий подтопления будет очень много.

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Александр, проживающий с семьей в Афанасьевке, только начал ремонтировать дом после того, как село освободили от оккупантов. Теперь дом придется полностью отстраивать, потому что внутри все начало разрушаться.

В соседних домах ситуация не лучше: вода изуродовала стены и полы, поэтому жителям придется заново строить усадьбы.

В большой беде также оказались фермеры, ведь поля полностью затоплены водой. Люди вкладывали большие деньги в рассаду, полив, теплицу. Теперь — потеряли все.

Борьба с последствиями катастрофы осложняется и тем, что российские оккупанты украли фермерскую и спасательную технику, что была здесь.

Государство уже ищет пути, как помочь пострадавшим в результате подтоплений от подрыва Каховской ГЭС. Можно ли получить денежные возмещения за ущерб — читай в нашем другом материале.

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