Новости

Помощи быть? Украинцы на затопленных территориях смогут получить выплаты от страны

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 июня 2023, 07:00
фіндопомога
Фото: Сайт президента Украины, Facebook

Больше новостей
Законопроект №6134 Про захист прав споживачів: що зміниться для інтернет-магазинів
Онлайн-шоппинг станет более безопасным? Новые изменения в законе О защите прав потребителей
Як зробити фільтр для води своїми руками
Переживаешь из-за качества воды? Как сделать фильтр для воды своими руками: лайфхак от химика
Як зекономити при купівлі авто в Україні 2023
Беспроцентные кредиты и подержанные модели — как сэкономить при покупке авто в Украине 2023
Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах
Для любимых или на изысканный стол! Как приготовить клубнику в шоколаде
Смотреть больше

Материалы по теме

Як зробити фільтр для води своїми руками
Переживаешь из-за качества воды? Как сделать фильтр для воды своими руками: лайфхак от химика
синдром поганої мами
Синдром плохой мамы: как побороть чувство вины
Вибухи у Кривому розі: що відомо на сьогодні 13.06.2023
“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня — обновлено
Волонтер із США допомагає Херсону
Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне

Видео
0:04:48
Волонтер із США допомагає Херсону

Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне
0:08:37
Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС: як уникаємо катастрофи
Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда
Карта бойових дій в Україні
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
0:05:41
Recovery
Самая ценная благодарность защитникам: в Одессе заработал шестой Recovery для ВСУ
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн
0:02:09
Рембо
Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии
Больше видео
Наталя Єжова
Читать дальше
“У моего ребенка стресс от войны, как я могу помочь?”
Что делать при радиационной аварии
Читать дальше
Заклеить окна, а дальше что? Алгоритм действий, что делать при радиационной аварии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь