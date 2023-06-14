Помощи быть? Украинцы на затопленных территориях смогут получить выплаты от страны

Пока вода после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС еще не сошла, украинские власти готовятся ликвидировать последствия катастрофы.

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини сообщила, что жители подтопленных территорий смогут получить финансовую помощь от государства.

Средства смогут получить одноразово, а точный размер поддержки будет известен через несколько дней.

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Как отметила Ирина Верещук, премьер-министр уже поставил неотложную задачу разработать проект постановления о денежной помощи жителям территорий, оказавшихся под водой из-за террористических действий российских оккупантов.

— До 14 июня такое постановление должно быть разработано. И, я надеюсь, что скоро мы его получим.

Речь идет именно о денежной помощи, а не только о компенсации из єВідновлення.

Также раньше мы рассказывали, куда обратиться пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и как ты можешь помочь.

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