Допомозі бути? Українці на затоплених територіях зможуть отримати виплати від держави

Поки ще вода після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишається панувати на Херсонщині, українська влада готується ліквідовувати наслідки катастрофи.

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що мешканці підтоплених територій зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

Кошти зможуть отримати одноразово, а точний розмір підтримки буде відомий за кілька днів.

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Як зазначила Ірина Верещук, прем’єр-міністр вже поставив невідкладне завдання розробити проект постанови щодо грошової допомоги мешканцям територій, які опинились під водою через терористичні дії російських окупантів.

— До 14 червня така постанова має бути розроблена. І, я сподіваюся, що скоро ми її отримаємо.

Йдеться саме про грошову допомогу, а не тільки про компенсацію через єВідновлення.

Також раніше ми розповідали, куди звернутися потерпілим від підриву Каховської ГЕС та як можеш допомогти ти.

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