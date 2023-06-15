Село перетворилося на острів… Як велика вода дісталася Миколаївщини та що розповідають місцеві

Вже понад тиждень українці борються з наслідками лиха, яке заподіяли російські окупанти на Херсонщині. Великого лиха теракт на Каховській ГЕС завдав і Миколаївщині. Там вода дісталася 13 населених пунктів.

До багатьох сіл нині можна дістатися лише на човнах, як і до Афанасіївки, що на Снігурівщині. Це село просто перетворилося на острів. Місцевим вода затопила поля та обійстя, люди втратили будинки.

На сьогодні рівень води вже знизився на 175 см. Та місцева влада каже, що роботи з ліквідації наслідків підтоплення буде дуже багато.

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Олександр, що мешкає з родиною в Афанасіївці, щойно почав ремонтувати будинок після того, як село звільнили від окупантів. Тепер будинок доведеться повністю відбудовувати, бо всередині все почало руйнуватись.

У сусідніх будинках ситуація не краща: вода понівечила стіни та підлоги, тож мешканцям доведеться наново будувати обійстя.

Великого лиха також зазнали й фермери, адже поля повністю затоплені водою. Люди вкладали великі гроші в розсаду, полив, теплиці. Тепер — втратили все.

Боротьба з наслідками катастрофи ускладнюється й тим, що російські окупанти покрали фермерську на рятувальну техніку, що була тут.

Держава вже шукає шляхи, як допомогти людям, що постраждали внаслідок підтоплень від підриву Каховської ГЕС. Чи можна отримати грошові відшкодування за збитки — читай у нашому іншому матеріалі.

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