Дві родини на все село. Життя серед руїн на Миколаївщині — репортаж

Невтомні миколаївські волонтери продовжують допомагати людям, які повертаються до своїх розтрощених обійсть. Вони приїздять туди, де практично повністю розбиті не лише дороги, а й цілі села. Такі як Тернові Поди. Там не вціліло жодного будинку, а на все село із майже двохсот жителів залишилися тільки дві родини.

Від самого ранку волонтери завантажують бус гуманітарною допомогою. Цього разу їдуть до звільнених сіл Миколаївщини. Везуть людям найнеобхідніше — харчі, воду, ліки, корм для тварин, одяг і засоби гігієни.

Волонтерів тут радо зустрічає пан Володимир і його дружина — Ніна. Вони тривалий час були єдиними, хто лишився в цьому знищеному селі.

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У селі досі немає води. Криниця забруднена, тож волонтерській допомозі й баклажкам з водою дуже раді.

Далі волонтери їдуть на сусідню вулицю. Сюди три місяці тому повернувся пан Віктор із родиною. Чоловік показує своє розтрощене обійстя.

До початку повномасштабної війни у пана Віктора була велика пасіка. Коли повернулися, справу свого життя почав відновлювати заново. Чоловік розповідає, бачив на власні очі, як росіяни нищили його господарство. Але досі не може повірити, що рідне село перетворили на руїни.

Один сюди приліт; один — там, де корови стояли, мене накрило, я з вуликом два метри летів.

— Як тільки вийдеш за межі двору — моторошно, хати пусті, розбиті, сусідів нема, — розповідає житель Миколаївщини Віктор.

До таких незламних людей, запевняють волонтери, не можуть не приїжджати. Обіцяють обов’язково з допомогою повернутися знову.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як велика вода дісталася Миколаївщини та що розповідають місцеві.

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