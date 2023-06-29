Води немає, а двір усіяний мертвою рибою… Як приходить до тями село Афанасіївка на Миколаївщині

Від теракту на Каховській ГЕС оговтується й Миколаївщина. Там постраждали 13 населених пунктів. Вода пошкодила 375 будинків. Чи не найбільше дісталося селу Афанасіївка, де затопило людські садиби, городи й поля. Місто Снігурівка залишилося без централізованого водопостачання. Комунальники прочищають свердловини та бурять нові, аби якнайшвидше подати воду містянам.

Пан Олександр щодня приїздить з дружиною до свого понівеченого великою водою обійстя. В перші дні після теракту на Каховській ГЕС його рідне село Афанасіївка, що на Снігурівщині, перетворилося на острів.

Тепер, коли вода повністю зійшла, Олександр береться до прибирання. Подвір’я і досі всіяне мертвою рибою. Через підтоплення у будинку не вціліли ані меблі, ані техніка. Всередину водою позаносило багато бруду. Стіни та стеля не витримали, жити в будинку тепер неможливо.

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Далі пан Олександр показує нам свій замулений город. Каже, вже навряд чи щось висадить у цю землю.

Афанасіївка — один із 13 населених пунктів на Миколаївщині, який чи не найбільше постраждав від теракту на Каховській ГЕС. Загалом велика вода на Снігурівщині затопила 375 будинків. У самій Снігурівці поки немає центрального водопостачання.

Не працюють ще всі свердловини: 5 з 6 наразі ще не працюють. Для того щоб запустити свердловини, нам потрібен час, для того, щоб ґрунтові води відійшли, — розповідає начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

А поки містянам організували довіз води. На вулицях встановлені величезні баки, де люди можуть її набрати. Також запрацював і мобільний пральний комплекс.

Прання тут абсолютно безкоштовне. Містяни такій волонтерській допомозі раді. Аби якнайшвидше відновити централізоване водопостачання, у місті вже почали бурити нові свердловини. Влада обіцяє докласти максимум зусиль, щоб вода у кранах з’явилася вже наприкінці тижня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону на купання у водоймах у трьох областях України.

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