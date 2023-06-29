Воды нет, а двор усеян мертвой рыбой… Как приходит в себя село Афанасьевка Николаевской области

От теракта на Каховской ГЭС приходит в себя и Николаевска область. Там пострадали 13 населённых пунктов. Вода повредила 375 домов. Больше всего досталось селу Афанасьевка, где затопило человеческие усадьбы, огороды и поля. Город Снигиревка остался без централизованного водоснабжения. Коммунальщики прочищают скважины и бурят новые, чтобы как можно быстрее подать воду горожанам.

Александр ежедневно приезжает с женой к своему изуродованному большой водой двору. В первые дни после теракта на Каховской ГЭС его родное село Афанасьевка в Снигиревском районе превратилось в остров.

Теперь, когда вода полностью сошла, Александр берется за уборку. Двор до сих пор усеян мертвой рыбой. Из-за подтопления в доме не уцелела ни мебель, ни техника. Внутрь водой занесло много грязи. Стены и потолок не выдержали, жить в доме теперь невозможно.

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Дальше Александр показывает нам свой заиленный огород. Говорит, вряд ли что-нибудь высадит в эту землю.

Афанасьевка — один из 13 населенных пунктов в Николаевской области, который больше всего пострадал от теракта на Каховской ГЭС. В целом большая вода в Снигиревском районе затопила 375 домов. В самой Снигиревке пока нет центрального водоснабжения.

Не работают еще все скважины: 5 из 6 пока еще не работают. Для того чтобы запустить скважины, нам нужно время, для того, чтобы грунтовые воды отошли, — рассказывает начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

А пока горожанам организовали довоз воды. На улицах установлены большие баки, где люди могут ее набрать. Также заработал и мобильный стиральный комплекс.

Стирка здесь абсолютно бесплатна. Горожане такой волонтерской помощи рады. Чтобы поскорее восстановить централизованное водоснабжение, в городе уже начали бурить новые скважины. Власти обещают приложить максимум усилий, чтобы вода в кранах появилась уже в конце недели.

Напомним, ранее мы рассказывали о запрете на купание в водоемах в трех областях Украины.

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