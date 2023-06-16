В воду не иди, рыбу не лови! В трех областях Украины будет действовать запрет на купание в водоемах

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС показатели качества воды ухудшаются. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 15 июня 2023 сообщил, что с понедельника (19 июня 2023) в определенных областях будет действовать запрет на купание и ловлю рыбы.

В каких областях запрещено купаться и ловить рыбу

С 19 июня 2023 года на территориях Херсонской, Николаевской и Одесской областей будет запрещено купаться и вылавливать рыбу.

Это связано с тем, что показатели и речной, и морской воды существенно ухудшаются. Санитарные службы особенно обеспокоены ситуацией в Одесской области. Игорь Кузин призвал людей не пользоваться водоемами, не ловить рыбу и не покупать ее в неустановленных местах.

Впрочем, Кузин говорит, что по состоянию на сегодняшний день эпидемическая ситуация стабильная. Нет вспышек инфекционных заболеваний, наблюдаются только сезонные показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

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Почему нельзя пить воду из колодцев

Специалисты провели более 1000 исследований воды: питьевой централизованной, децентрализованной, поверхностной водоемов. Задействовали приборы для быстрого анализа питьевой воды, которые показывают основные микробиологические показатели воды в течение 18 часов.

Было установлено, что вода из скважин, а также подаваемая централизованно в Николаевской и Херсонской областях, является абсолютно безопасной как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Специалисты отмечают, что наибольшую угрозу представляют индивидуальные колодцы, ведь их затапливало, и они накопили ил. Поэтому тех, кто вернулся в свои дома после затопления, просят не пользоваться колодцами.

Сергей Кузин рассказал, как будут действовать с колодцами, когда уйдет вода.

Сначала бригада ГСЧС откачает воду из подвалов и поможет устранить завалы. После расчистки территории начнется работа по очистке колодца: из него выкачают всю воду, промоют стены от ила и продезинфицируют.

Представители местных властей обеспечивают жителей питьевой водой, а также предоставляют таблетки для обеззараживания.

Вода на подтопленных территориях может содержать вредные вещества. Ранее мы рассказывали, как очистить воду в домашних условиях и сделать ее питьевой.

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Фото: ГСЧС