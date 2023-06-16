У воду не йди, рибу не лови! У трьох областях України діятиме заборона на купання у водоймах

Через підрив окупантами Каховської ГЕС показники якості води погіршуються. Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 15 червня 2023 року повідомив, що з понеділка (19 червня 2023) у певних областях діятиме заборона на купання та риболовлю.

У яких областях заборонено купатися та ловити рибу

З 19 червня 2023 року на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей буде заборонено купатися та виловлювати рибу.

Це пов’язано з тим, що показники і річкової, і морської води суттєво погіршуються. Санітарні служби особливо занепокоєні ситуацією в Одеській області. Ігор Кузін закликав людей не користуватися водоймами, не виловлювати рибу та не купувати її в невстановлених місцях.

Утім, Кузін каже, що станом на сьогодні епідемічна ситуація стабільна. Немає спалахів інфекційних захворювань, спостерігаються лише сезонні показники захворюваності на гострі кишкові інфекції.

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Чому не можна пити воду з колодязів

Фахівці провели понад 1000 досліджень води: питної централізованої, децентралізованої, поверхневих водойм. Залучили прилади для швидкого аналізу питної води, які показують основні мікробіологічні показники води упродовж 18 годин.

Було встановлено, що вода зі свердловин, а також та, що подається централізовано в Миколаївській і Херсонській областях, є цілком безпечною як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Фахівці наголошують, що найбільшу загрозу становлять індивідуальні колодязі, адже їх затоплювало, і вони накопичили мул. Тож тих, хто повернувся до своїх будинків після затоплення, просять не користуватися колодязями.

Сергій Кузін розповів, як діятимуть з колодязями, коли зійде вода.

Спочатку бригада ДСНС відкачає воду з підвалів та допоможе усунути завали. Після розчищення території почнеться робота з очищення самого колодязя: з нього викачають всю воду, промиють стіни від мулу та продезінфікують.

Представники місцевої влади наразі забезпечують жителів питною водою, а також надають таблетки для знезараження.

Вода на підтоплених територіях може містити шкідливі речовини. Раніше ми розповідали, як очистити воду в домашніх умовах та зробити її питною.

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Фото: ДСНС