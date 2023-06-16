Здоров'я та краса

У воду не йди, рибу не лови! У трьох областях України діятиме заборона на купання у водоймах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2023, 09:00
Заборона купатися та ловити рибу у трьох областях України: яка причина

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