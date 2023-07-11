Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива

Постоянные обстрелы и почти полное обезвоживание на фоне безумной жары. В таком экстремальном режиме выживают аграрии и жители поселка Приморское под Запорожьем. Читай в материале про спад урожая после подрыва ГЭС.

Обезвоживание на фоне безумной жары: спад урожая после подрыва ГЭС

Ранее аграрии добывали техническую воду для орошения сотен гектаров полей и овощей на приусадебных участках из Каховского водохранилища. А после того, как россияне его уничтожили, оказались в бытовом и производственном затруднении.

Совсем истощенным жарой полем агроном Руслан направляется к передвижной оросительной системе, которая может охватить 90 га. Сейчас она просто болтается посреди подсолнечника, потому что снарядами перебиты тросы.

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Потрепанное оборудование, говорят аграрии, полбеды. Это агроместо питалось от Каховского водохранилища. Полива здесь сейчас нет.

Нет в хозяйстве поливной воды, технической. Мы сейчас не занимаемся поливом. К сожалению, эта проблема стала серьезнее, теперь надежды на воду нет, — говорит агроном Руслан Боровский.

Несмотря на жару, Сергей собирает урожай рапса. На эти 120 га обезвоживание не повлияло из-за обильных дождей. Староста поселка Приморское, которое изнемогает от жары на берегу бывшей Каховки, говорит, воды для полива овощей уже нет.

Питьевую воду люди, а их здесь почти 2,5 тыс., добывают из скважин, когда есть электричество.

Идут обстрелы, иногда залетает на линии электросети. Неделю назад у нас начались проблемы, сгорели насосы, которые подавали нам воду, — говорит староста села Олег Максименко.

Андрей ведет огородом к колодцу, который когда-то был полон воды. После уничтожения россиянами Каховского водохранилища сейчас вода осталась только на дне. Мужчина надеется, что на огороде выживут картофель и лук, на остальном можно ставить крест.

На месте Каховского водохранилища теперь бесплодная пустыня. От этого у местных рвется сердце.

Здесь детство прошло, рыбы было сколько, всего было, — рассказывает местный житель Андрей.

Аграрии же надеются на погоду, что после безумной жары пойдут обильные дожди. Сами также обещают приложить все усилия, чтобы сберечь будущий урожай.

Раньше мы рассказывали, разорились или обогатились украинские аграрии на рынке ЕС.

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