Посевная 2023 года: как аграрии продолжают работать под вражескими пулями

Весенняя посевная стартовала в Украине. Первые полевые работы начали в южных областях, в частности в Одесской области.

Николаевская и Херсонская области остаются очень заминированными, ведь именно там, где были активные боевые действия или обстрелы, сейчас сеять невозможно. Хотя некоторые отчаянные на свой страх и риск выезжают на тракторах в поля.

Деоккупированный юг — сейчас самый заминированный, потому что линия фронта здесь была с марта по ноябрь. Саперы осмотрели только две тысячи гектаров, а загрязнены минами и неразорванными боеприпасами — 270 тысяч.

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По прогнозам Министерства агрополитики, до конца марта в Николаевской и Херсонской областях реально очистить и засеять только треть из сейчас заминированных полей. Николаевские фермеры не знают, что делать — большинство потеряли как жилье, так и работу.

Еще не полностью разминированной остается Харьковщина, и даже северные области, которые деоккупировали 11 месяцев назад. Во второй год полномасштабной войны посевные площади в Украине сократятся на четверть, необработанными останутся семь миллионов гектаров земель.

Сеять и сажать больше будут в областях, которые меньше пострадали, например, в Одесской области, здесь уже официально начали весеннюю посевную. Но проблем много и здесь. Из-за заблокированных Россией морских портов и дорогой логистики — все украинские аграрии получили ущерб. А удобрения и семена еще больше подорожали. Горючее сейчас тоже недешевое.

Опять же из-за заблокированных портов фермеры не продали и половины прошлогоднего урожая, поэтому на эту посевную не хватает денег. Кадровый вопрос тоже сложен — многие мужчины из агросектора уже пошли воевать. Правительство недавно разработало новые критерии бронирования, но под него подпадает половина работников агропредприятия.

В Министерстве агрополитики все же надеются в этом году засеять такие же площади, как и в прошлом. Урожай тоже прогнозируют на уровне 2022 года. Но учитывая дорогие удобрения, аграрии будут сеять меньше зерновых, но больше масличных культур. И это неплохо, потому что, несмотря на все трудности, Украина остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, на второй год полномасштабной войны условия для посевной сложные, но более благоприятные, чем в прошлом году. Сейчас лучше ситуация с горючим. Логистика остается сложной, но она более налажена, чем в марте 2022 года.

Приход весны активизирует и огородные дела. Работы как дома, так и в теплицах много, поэтому нужно заранее спланировать свой график высаживания и ухода за растениями. Читай, когда лучше заниматься садоводством в марте 2023 года.

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