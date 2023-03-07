Посівна 2023 року: як аграрії продовжують працювати під ворожими кулями

Весняна посівна стартувала в Україні. Першими польові роботи розпочали у південних областях, зокрема на Одещині.

Миколаївська та Херсонська області залишаються дуже замінованими, адже саме там, де були активні бойові дії чи обстріли, сіяти зараз неможливо. Хоча деякі відчайдухи на свій страх та ризик виїжджають на тракторах у поля.

Деокупований південь — зараз найбільш замінований, бо лінія фронту тут була з березня до листопада. Сапери оглянули тільки дві тисячі гектарів, а забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами — 270 тисяч.

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За прогнозами Міністерства агрополітики, до кінця березня на Миколаївщині та Херсонщині реально очистити та засіяти тільки третину із зараз замінованих полів. Миколаївські фермери не знають, що робити — більшість втратили як житло, так і роботу.

Ще не повністю розмінованою залишається також Харківщина, і навіть північні області, які деокупували 11 місяців тому. На другий рік повномасштабної війни посівні площі в Україні скоротяться на чверть, необробленими залишаться сім мільйонів гектарів земель.

Сіяти та садити більше будуть в областях, які менше постраждали, наприклад, на Одещині, тут вже офіційно почали весняну посівну. Але проблем багато й тут. Через заблоковані Росією морські порти та дорогу логістику всі українські аграрії збиткують. А добрива та насіння ще більше подорожчали. Пальне зараз теж недешеве.

Знову ж через заблоковані порти, фермери не продали й половини минулорічного врожаю, тому на цю посівну бракує грошей. Кадрове питання теж складне — багато чоловіків з агросектору вже пішли воювати. Уряд нещодавно розробив нові критерії бронювання, але під них потрапляють половина працівників агропідприємства.

У Міністерстві агрополітики все ж сподіваються цього року засіяти такі площі, як і минулого. Врожай теж прогнозують на рівні 2022 року. Але, зважаючи на дорогі добрива, аграрії сіятимуть менше зернових, але більше олійних культур. І це непогано, бо попри всі труднощі Україна залишається світовим лідером з експорту соняшникової олії.

За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, на другий рік повномасштабної війни умови для посівної складні, але більш сприятливі, ніж минулого року. Зараз краща ситуація з пальним. Логістика залишається складною, але вона більш налагоджена, ніж у березні 2022 року.

Прихід весни активізує й городні справи. Роботи як вдома, так і в теплицях багато, тож потрібно завчасно спланувати свій графік висаджування та догляду за рослинами. Читай, коли найкраще займатись садівництвом у березні 2023 року.

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