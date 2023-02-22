Місячний посівний календар на березень 2023: коли найкраще займатись садівництвом

Прихід весни активізує й городні справи. Роботи як вдома, так і в теплицях багато, тож потрібно завчасно спланувати свій графік висаджування та догляду за рослинами.
У цьому тобі допоможе місячний посівний календар садівника-городника на березень 2023 року. Він орієнтується на фази місяця, адже вони можуть як позитивно, так і негативно впливати на ріст рослин.
Місяць у березні буде таким:
У ці дні можна висаджувати:
Хоч ці дні вважаються не дуже сприятливими для посівних робіт, усе ж можна розпушити ґрунт, обрізати дерева, а також посадити салат, фенхель та базилік у теплиці.
У цей день чудово зайнятись посівом декоративних рослин. Їх можна поливати, підживлювати та обробляти натуральними засобами від хвороб і шкідників.
Під час повні займатись рослинами не рекомендовано.
Ці дні будуть дуже сприятливими для всіх видів садівництва. Наприклад:
У ці дні, а особливо на новий місяць 22 березня, не варто займатись городництвом та садівництвом. Однак усе ж найпростіші процедури (прополювання, підгортання рослин, оброблення рослин від шкідників) виконувати можна.
Загалом у ці дні можна виконувати будь-яку роботу, окрім обприскування рослин хімікатами. Рекомендовано сіяти зелень, помідори, різні види капусти, баклажани, болгарський перець, огірки, квасолю, горох та однорічні квіти.
Також можна проводити санітарні справи в саду (щеплювати та обрізати рослини, вносити мінеральні добрива тощо).
У цей день краще активно не працювати з рослинами, але можна підготувати грядки для майбутніх посадок та привести город до ладу.
Весна практично розпочнеться з сонячного спалаху. Магнітні бурі в березні 2023 можуть повпливати на твоє самопочуття, тож до них краще підготуватись заздалегідь. Читай, коли очікувати збурення магнітного поля Землі.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!