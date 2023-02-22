Місячний посівний календар на березень 2023: коли найкраще займатись садівництвом

Прихід весни активізує й городні справи. Роботи як вдома, так і в теплицях багато, тож потрібно завчасно спланувати свій графік висаджування та догляду за рослинами.

У цьому тобі допоможе місячний посівний календар садівника-городника на березень 2023 року. Він орієнтується на фази місяця, адже вони можуть як позитивно, так і негативно впливати на ріст рослин.

Місячний посівний календар на березень 2023

Сприятливі дні для посіву:

1 березня;

2 березня;

3 березня;

6 березня;

8 березня;

9 березня;

10 березня;

11 березня;

12 березня;

13 березня;

14 березня;

15 березня;

16 березня;

17 березня;

24 березня;

25 березня;

26 березня;

27 березня;

28 березня;

29 березня;

30 березня.

Несприятливі дні для посіву:

4 березня;

5 березня;

7 березня;

18 березня;

19 березня;

20 березня;

21 березня;

22 березня;

23 березня;

31 березня.

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Місяць у березні буде таким:

зростаючий — з 1 по 6 число та з 23 по 31;

повня припаде на 7 березня;

щербатий — з 8 по 21 число;

молодик — 22 березня.

Посівний календар на березень 2023 — детально

1-3 березня

У ці дні можна висаджувати:

перець;

помідори;

огірки;

баклажани;

капусту (білокачанну, савойську, броколі, кольрабі);

однорічні квіти;

картоплю (в південних регіонах).

4-5 березня

Хоч ці дні вважаються не дуже сприятливими для посівних робіт, усе ж можна розпушити ґрунт, обрізати дерева, а також посадити салат, фенхель та базилік у теплиці.

6 березня

У цей день чудово зайнятись посівом декоративних рослин. Їх можна поливати, підживлювати та обробляти натуральними засобами від хвороб і шкідників.

7 березня

Під час повні займатись рослинами не рекомендовано.

8-17 березня

Ці дні будуть дуже сприятливими для всіх видів садівництва. Наприклад:

висаджування декоративних рослин, багаторічних та однорічних квітів;

догляду за домашніми та тепличними рослинами;

посіву розсади капусти, огірків, селери, спаржі, цибулі-порей, болгарського перцю, ранньої редиски;

щеплення дерев, обрізання, підживлення, оброблення органічними добривами, розпушування ґрунту в саду та на городі тощо.

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18-23 березня

У ці дні, а особливо на новий місяць 22 березня, не варто займатись городництвом та садівництвом. Однак усе ж найпростіші процедури (прополювання, підгортання рослин, оброблення рослин від шкідників) виконувати можна.

24-30 березня

Загалом у ці дні можна виконувати будь-яку роботу, окрім обприскування рослин хімікатами. Рекомендовано сіяти зелень, помідори, різні види капусти, баклажани, болгарський перець, огірки, квасолю, горох та однорічні квіти.

Також можна проводити санітарні справи в саду (щеплювати та обрізати рослини, вносити мінеральні добрива тощо).

31 березня

У цей день краще активно не працювати з рослинами, але можна підготувати грядки для майбутніх посадок та привести город до ладу.

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