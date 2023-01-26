Посівний календар на лютий 2023: підготуйся до весни розумно

Лютий розпочинає активну підготовку до весни. Саме в цей період багато людей висаджують розсаду.
Якщо ти хочеш вибрати найкращі дні для посадки, потрібно користуватися місячним посівним календарем на лютий 2023 року. Посівний календар на лютий знайдеш у нашому матеріалі.
Місяць у лютому буде таким:
Найкращим днем для господарських робіт буде 14 лютого (на 24-й день місяця).
Раніше ми розповідали, як правильно доглядати за кімнатними рослинами.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!