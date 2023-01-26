Посівний календар на лютий 2023: підготуйся до весни розумно

Лютий розпочинає активну підготовку до весни. Саме в цей період багато людей висаджують розсаду.

Якщо ти хочеш вибрати найкращі дні для посадки, потрібно користуватися місячним посівним календарем на лютий 2023 року. Посівний календар на лютий знайдеш у нашому матеріалі.

Сприятливі дні для посіву:

1 лютого;

4 лютого;

10 лютого;

11 лютого;

14 лютого;

21 лютого;

25 лютого;

26 лютого.

Несприятливі дні для посіву:

5 лютого;

6 лютого;

7 лютого;

13 лютого;

18 лютого;

19 лютого;

20 лютого;

27 лютого;

28 лютого.

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Місяць у лютому буде таким:

зростаючий — з 1 по 4 число та з 21 по 28;

повня припаде на 5 лютого;

щербатий — з 6 по 19 число;

молодик — 20 лютого.

Найкращим днем для господарських робіт буде 14 лютого (на 24-й день місяця).

Найкращі дні для висаджування різноманітних культур:

мікрозелень: 1, 2–3, 10–11, 21, 26 лютого;

засівати насіння квітів на розсаду: 1, 14, 25, 26–28;

овочі: 4, 22–23;

коренеплоди на зелень: 1, 2–3, 10–11, 16–17, 21, 24–25, 26;

пересадка вазонів: 24–25 лютого;

поливати вазони можна майже у всі дні, крім: 1, 9–10, 26–28 числа;

вносити добрива найкраще у такі числа: 1, 26–27;

обрізати кімнатні рослини потрібно: 6, 9–10, 14–15 лютого;

посівний календар на лютий 2023: найнесприятливіші дні.

Є такі дати, в які краще нічого не робити по саду, будинку та городу. Наприклад:

якщо ти хочеш висівати розсаду та пересаджувати кімнатні рослини, то цього краще не робити 5, 6, 18–20 числа;

живцювати рослини не потрібно 5, 18–20 лютого;

обрізати вазони не можна 5, 18–20 лютого.

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