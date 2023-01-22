Підготуйся зараз, щоб не страждати потім! Календар магнітних бур на лютий 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Січня 2023, 21:30
Магнітні бурі у лютому 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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