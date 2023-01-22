Підготуйся зараз, щоб не страждати потім! Календар магнітних бур на лютий 2023

Магнітні бурі впливають на наше самопочуття. Нас може мучити головний біль, високий чи низький тиск, проблеми зі сном.

Якщо заздалегідь підготуватися до магнітних бур, то ці явища минуть легше. Ми розповімо про магнітні бурі у лютому 2023.

За прогнозами, у лютому очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності. Тому треба заздалегідь подбати про свій стан. Магнітні бурі очікуються:

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5 лютого — сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу;

7 лютого — середня магнітна буря. У цей день краще проводити багато часу на свіжому повітрі;

10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я;

15 лютого — слабка магнітна буря. Якщо ти метеозалежний, краще більше відпочивати у цей день.

Календар магнітних бур у лютому 2023

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Магнітні бурі потужної інтенсивності здатні вплинути навіть на цілком здорових людей. Ти можеш помітити головний біль, порушення сну, біль у суглобах, загострення хронічних хвороб. Щоб вберегти себе від впливу магнітних бур, слід дотримуватися простих правил.

Насамперед, підтримувати будь-яку фізичну активність, наприклад, зарядку зранку чи інтенсивну ходу.

Також варто дотримуватися здорового харчування та якісного сну. Пити більше води та зеленого або трав’яного чаю. Треба більше гуляти на свіжому повітрі та уникати стресу.

Крім цього, в аптечці повинні бути ліки, які допомагають від головного болю чи при загостренні хронічних хвороб.

Магнітні бурі впливають на наш тиск. Раніше ми розповідали, як підняти низький тиск та які його симптоми.

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