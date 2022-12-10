Головні болі, запаморочення та дискомфорт — що робити, якщо впав тиск

Низький тиск викликає багато проблем та дискомфорт. Люди з низьким тиском можуть часто мати запаморочення, відчувати різку слабкість, біль у скронях чи чолі, нудоту тощо.
Кардіологиня Наталія Іванюк розповіла про низький тиск та як його підняти.
За словами лікарки, артеріальний тиск коливається протягом дня і може знижуватися на фоні різних факторів, особливо стресу. Фізіологічно це нормально. Організм завдяки тиску реагує на зовнішні чинники. Вона наводить актуальний зараз приклад, який може вплинути на артеріальний тиск.
— Увечері вимикають світло, людина не може активно та продуктивно провести вечір, тому лягає спати раніше. Відповідно, спить також більше.
З одного боку, це добре, бо можна виспатися. А з іншого — зменшується фізична активність.
З одного боку, це добре, бо можна виспатися. А з іншого — зменшується фізична активність.
Через це організм може відповісти гіпотонією, — пояснює кардіологиня.
Якщо людина відчула симптоми один раз — хвилюватися не треба. Проте якщо вони повторюються, це може бути сигналом хвороб:
Лікарка радить вимірювати тиск раз на три місяці, але пацієнтам з гіпертонією — частіше.
Норма артеріального тиску для здорової людини: 120–130/70–80.
Норма артеріального тиску для здорової людини: 120–130/70–80.
Що робити, якщо впав тиск:
Також експертка радить мати регулярну фізичну активність та дотримуватися водного балансу.
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