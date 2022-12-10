Головні болі, запаморочення та дискомфорт — що робити, якщо впав тиск

Низький тиск викликає багато проблем та дискомфорт. Люди з низьким тиском можуть часто мати запаморочення, відчувати різку слабкість, біль у скронях чи чолі, нудоту тощо.

Кардіологиня Наталія Іванюк розповіла про низький тиск та як його підняти.

Причини низького тиску

За словами лікарки, артеріальний тиск коливається протягом дня і може знижуватися на фоні різних факторів, особливо стресу. Фізіологічно це нормально. Організм завдяки тиску реагує на зовнішні чинники. Вона наводить актуальний зараз приклад, який може вплинути на артеріальний тиск.

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— Увечері вимикають світло, людина не може активно та продуктивно провести вечір, тому лягає спати раніше. Відповідно, спить також більше.

З одного боку, це добре, бо можна виспатися. А з іншого — зменшується фізична активність.

Через це організм може відповісти гіпотонією, — пояснює кардіологиня.

Якщо людина відчула симптоми один раз — хвилюватися не треба. Проте якщо вони повторюються, це може бути сигналом хвороб:

серцево-судинних (брадикардії, інфаркту, ішемічної хвороби серця, недостатності клапанів серця тощо);

дефіциту мікроелементів (заліза, фолієвої кислоти, вітамінів групи B);

зневоднення;

алергічної реакції;

ендокринних захворювань (цукровий діабет, гіпотиреоз, гіпоглікемія);

гострої інтоксикації при інфекційних хворобах;

нейродегенеративних захворювань.

Що робити, якщо впав тиск

Лікарка радить вимірювати тиск раз на три місяці, але пацієнтам з гіпертонією — частіше.

Норма артеріального тиску для здорової людини: 120–130/70–80.

Що робити, якщо впав тиск:

випити склянку води;

випити кави чи міцного чаю;

вийти на свіже повітря чи відкрити вікно;

зʼїсти щось солоне;

якщо відчуваєш сильне запаморочення — ляж і підніми ноги.

Також експертка радить мати регулярну фізичну активність та дотримуватися водного балансу.

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