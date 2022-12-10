Головные боли, головокружение и дискомфорт — что делать, если упало давление

Низкое давление вызывает множество проблем и дискомфорт. Люди с низким давлением могут часто ощущать головокружения, испытывать резкую слабость, боль в висках или лбу, тошноту и т.д.
Кардиолог Наталья Иванюк рассказала о низком давлении и как его поднять.
По словам врача, артериальное давление колеблется в течение дня и может снижаться на фоне разных факторов, особенно стресса. Физиологически это нормально. Организм за счет давления реагирует на внешние факторы. Она приводит актуальный сейчас пример, который может повлиять на АД.
— Вечером выключают свет, человек не может активно и эффективно провести вечер, поэтому ложится спать раньше. Соответственно, спит тоже больше.
С одной стороны, это хорошо, потому что можно выспаться. А с другой — уменьшается физическая активность.
С одной стороны, это хорошо, потому что можно выспаться. А с другой — уменьшается физическая активность.
Поэтому организм может ответить гипотонией, — объясняет кардиолог.
Если человек испытал симптомы один раз — волноваться не нужно. Однако если они повторяются, то это может быть сигналом болезней:
Врач советует измерять давление раз в три месяца, но пациентам с гипертонией чаще.
Норма АД для здорового человека: 120–130/70–80.
Норма АД для здорового человека: 120–130/70–80.
Что делать, если упало давление:
Также эксперт советует иметь регулярную физическую активность и соблюдать водный баланс.
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