Подготовься сейчас, чтобы не страдать потом! Календарь магнитных бурь на февраль 2023

Магнитные бури оказывают влияние на наше самочувствие. Нас могут мучить головные боли, высокое или низкое давление, проблемы со сном.
Если заранее подготовиться к магнитным бурям, то эти явления пройдут легче. Мы расскажем о магнитных бурях в феврале 2023 года.
По прогнозам, в феврале ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности. Поэтому нужно заранее позаботиться о своем состоянии. Магнитные бури ожидаются:
Магнитные бури мощной интенсивности способны повлиять даже на вполне здоровых людей. Ты можешь почувствовать головную боль, нарушение сна, боль в суставах, обострение хронических заболеваний. Чтобы уберечь себя от воздействия магнитных бурь, следует придерживаться простых правил.
Прежде всего, поддерживать любую физическую активность, например, зарядку утром или интенсивную ходьбу.
Прежде всего, поддерживать любую физическую активность, например, зарядку утром или интенсивную ходьбу.
Также следует придерживаться здорового питания и качественного сна. Пить больше воды и зеленого или травяного чая. Нужно больше гулять на свежем воздухе и избегать стресса.
Кроме этого, в аптечке должно быть лекарство, которое помогает от головной боли или при обострении хронических болезней.
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