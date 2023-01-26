Посевной календарь на февраль 2023: подготовься к весне разумно

Февраль начинает активную подготовку к весне. Именно в этот период многие люди высаживают рассаду.
Если ты хочешь выбрать лучшие дни для посадки, нужно пользоваться лунным посевным календарем на февраль 2023. Посевной календарь на февраль найдешь в нашем материале.
Луна в феврале будет такой:
Самым лучшим днем для хозяйственных работ будет 14 февраля (на 24-й день луны).
Есть такие даты, в которые лучше ничего не делать по саду, дому и огороду. Например:
Ранее мы рассказывали, как правильно ухаживать за комнатными растениями.
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