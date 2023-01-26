Посевной календарь на февраль 2023: подготовься к весне разумно

Февраль начинает активную подготовку к весне. Именно в этот период многие люди высаживают рассаду.

Если ты хочешь выбрать лучшие дни для посадки, нужно пользоваться лунным посевным календарем на февраль 2023. Посевной календарь на февраль найдешь в нашем материале.

Благоприятные дни для посева:

1 февраля;

4 февраля;

10 февраля;

11 февраля;

14 февраля;

21 февраля;

25 февраля;

26 февраля.

Неблагоприятные дни для посева:

5 февраля;

6 февраля;

7 февраля;

13 февраля;

18 февраля;

19 февраля;

20 февраля;

27 февраля;

28 февраля.

Сейчас также смотрят

Лунный посевной календарь на февраль 2023: лунные фазы

Луна в феврале будет такой:

растущая — с 1 по 4 и с 21 по 28;

полнолуние — 5 февраля;

убывающая — с 6 по 19;

новолуние — 20 февраля.

Самым лучшим днем для хозяйственных работ будет 14 февраля (на 24-й день луны).

Лучшие дни для высевки разнообразных культур:

микрозелень: 1, 2–3, 10–11, 21, 26 февраля;

засевать семена цветов на рассаду: 1, 14, 25, 26–28;

овощи: 4, 22–23;

корнеплоды на зелень: 1, 2–3, 10–11, 16–17, 21, 24–25, 26;

пересадка вазонов: 24–25 февраля;

полив вазонов можно осуществлять почти во все дни, кроме: 1, 9–10, 26–28;

вносить удобрения лучше всего в такие числа: 1, 26–27;

обрезать комнатные растения нужно 6, 9–10, 14–15 февраля;

Посевной календарь на февраль 2023: самые неблагоприятные дни

Есть такие даты, в которые лучше ничего не делать по саду, дому и огороду. Например:

если ты хочешь высевать рассаду и пересаживать комнатные растения, то этого лучше не делать 5, 6, 18–20 числа;

черенковать растения не нужно 5, 18–20 февраля;

обрезать вазоны нельзя 5, 18–20 февраля.

Ранее мы рассказывали, как правильно ухаживать за комнатными растениями.