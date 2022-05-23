Следи за освещением, температурой и влажностью — пять полезных советов по уходу за комнатными растениями

Уже совсем скоро меняется сезон. Для комнатных растений это означает новую фазу роста, увеличение солнечных лучей, а следовательно, и новые потребности в уходе.

Впрочем, каждое растение имеет свои особенности, на которые в первую очередь нужно ориентироваться. Мы собрали несколько общих советов, как ухаживать за комнатными растениями.

Контролируй степень освещения

Комнатные растения можно разделить на несколько типов:

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светолюбивые (герань, гербера, гибискус, молочай, бальзамин, фиалка, калла, хлорофитум); терпимые к свету (азалия, жасмин, олеандр, глоксиния, камелия, розы); тенелюбивые (бромелий, дифенбахия, драцена, папоротник, плющ, спатифиллум, каучуконосный фикус).

Прочитай больше именно о своем растении и старайся создать комфортную и привычную для него среду.

Если комнатному растению мало солнечного света

Если твоему растению не хватает солнца, ты сможешь увидеть следующие симптомы:

тусклый или желтый цвет стеблей;

опадание листьев;

длинные и тонкие стебли;

отсутствие цветения;

остановка роста.

Если растению много солнечных лучей

Бывает и так, что растению не нужно стоять в первом ряду на подоконнике. Ему достаточно искусственного света, если:

растение ослаблено, его листья бледнеют или чернеют;

на листьях видны желтые пятна;

приостановка или замедление роста;

растение уклоняется от лучей;

закрученные листья.

Правильно поливай

Не стоит поливать свое растение обычной водой из-под крана, ведь она холодная и хлорированная. Это может нанести ущерб корням. Выбирай заранее отстоянную водой комнатной температуры.

Следи за тем, когда подсыхает почва, а не поливай, когда тебе вздумается. Если у тебя керамический горшок, то постучи по вазону косточками пальцев: сухая почва будет звучать звонко, а влажная — глухо.

Следи за температурой воздуха и влажностью

Здесь тоже нужно ориентироваться на природную среду растения. К примеру, южным тропическим растениям нужен влажный воздух, а суккулентам и кактусам — сухой.

Лучшим вариантом будет купить увлажнитель воздуха, но можно обойтись и без него. Поставь горшок с растением на плоский поднос с залитым водой керамзитом или гравием. Однако дно горшочка не должно контактировать с водой.

Пересаживай

Лучше всего это делать весной, но можно и летом. Учти, что не все растения нужно пересаживать каждый год. Те, которые растут медленно, пересаживают раз в 2-3 года. Поэтому для них достаточно обновить верхний слой почвы.

Кроме того, чем меньше горшочек, тем чаще нужно пересаживать растение. Ведь почва истощается и ее следует освежить.

Перед посадкой тщательно промой и продезинфицируй горшки.

Удобряй

Помни, что декоративно-лиственным и цветущим растениям нужны разные удобрения. Так азот способствует быстрому росту ростков, а калий и фосфор — пышному цветению.

В магазинах выбор удобрений действительно ошеломляет: есть и порошковые, и таблетки, и жидкие, и даже удобрения-палочки.

Однако не переборщи. Не удобряй комнатные растения после пересадки как минимум месяц.

Если растение цветет, то его следует подпитывать органическим или минеральным удобрением, по меньшей мере, раз в пару недель. А вот зимой растения не нуждаются в дополнительном удобрении.

Весной и летом начинают цвести растения-аллергены, которые могут стать настоящим ночным кошмаром для некоторых людей. Читай больше про симптомы и лечение сезонной аллергии.