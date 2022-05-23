Следи за освещением, температурой и влажностью — пять полезных советов по уходу за комнатными растениями

Уже совсем скоро меняется сезон. Для комнатных растений это означает новую фазу роста, увеличение солнечных лучей, а следовательно, и новые потребности в уходе.
Впрочем, каждое растение имеет свои особенности, на которые в первую очередь нужно ориентироваться. Мы собрали несколько общих советов, как ухаживать за комнатными растениями.
Комнатные растения можно разделить на несколько типов:
Прочитай больше именно о своем растении и старайся создать комфортную и привычную для него среду.
Если твоему растению не хватает солнца, ты сможешь увидеть следующие симптомы:
Бывает и так, что растению не нужно стоять в первом ряду на подоконнике. Ему достаточно искусственного света, если:
Не стоит поливать свое растение обычной водой из-под крана, ведь она холодная и хлорированная. Это может нанести ущерб корням. Выбирай заранее отстоянную водой комнатной температуры.
Следи за тем, когда подсыхает почва, а не поливай, когда тебе вздумается. Если у тебя керамический горшок, то постучи по вазону косточками пальцев: сухая почва будет звучать звонко, а влажная — глухо.
Здесь тоже нужно ориентироваться на природную среду растения. К примеру, южным тропическим растениям нужен влажный воздух, а суккулентам и кактусам — сухой.
Лучшим вариантом будет купить увлажнитель воздуха, но можно обойтись и без него. Поставь горшок с растением на плоский поднос с залитым водой керамзитом или гравием. Однако дно горшочка не должно контактировать с водой.
Лучше всего это делать весной, но можно и летом. Учти, что не все растения нужно пересаживать каждый год. Те, которые растут медленно, пересаживают раз в 2-3 года. Поэтому для них достаточно обновить верхний слой почвы.
Кроме того, чем меньше горшочек, тем чаще нужно пересаживать растение. Ведь почва истощается и ее следует освежить.
Перед посадкой тщательно промой и продезинфицируй горшки.
Помни, что декоративно-лиственным и цветущим растениям нужны разные удобрения. Так азот способствует быстрому росту ростков, а калий и фосфор — пышному цветению.
В магазинах выбор удобрений действительно ошеломляет: есть и порошковые, и таблетки, и жидкие, и даже удобрения-палочки.
Однако не переборщи. Не удобряй комнатные растения после пересадки как минимум месяц.
Однако не переборщи. Не удобряй комнатные растения после пересадки как минимум месяц.
Если растение цветет, то его следует подпитывать органическим или минеральным удобрением, по меньшей мере, раз в пару недель. А вот зимой растения не нуждаются в дополнительном удобрении.
Весной и летом начинают цвести растения-аллергены, которые могут стать настоящим ночным кошмаром для некоторых людей. Читай больше про симптомы и лечение сезонной аллергии.