Стеж за освітленням, температурою та вологістю — п’ять корисних порад у догляді за кімнатними рослинами

Уже зовсім скоро змінюється сезон. Для кімнатних рослин це означає нову фазу росту, збільшення сонячних променів, а отже й нові потреби у догляді.

Утім кожна рослина має свої особливості, на які першочергово потрібно орієнтуватись. Ми зібрали кілька загальних порад, як доглядати за кімнатними рослинами.

Контролюй ступінь освітлення

Кімнатні рослини можна поділити на кілька типів:

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світлолюбні (герань, гербера, гібіскус, молочай, бальзамін, фіалка, калла, хлорофітум);

терпимі до світла (азалія, жасмин, олеандр, глоксинія, камелія, троянди);

тіньолюбні (бромелій, дифенбахія, драцена, папороть, плющ, спатифілум, каучуконосний фікус).

Прочитай більше саме про свою рослину та намагайся створити комфортне та звичне для неї середовище.

Якщо кімнатній рослині мало сонячного світла

Якщо твоїй рослині не вистачає сонця, ти зможеш побачити такі симптоми:

тьмяний або жовтий колір стеблів;

опадання листя;

довгі та тонкі стебла;

відсутність цвітіння;

зупинення росту.

Якщо рослинці забагато сонячних променів

Буває й так, що рослині не потрібно стояти в першому ряду на підвіконні. Їй достатньо штучного світла, якщо:

рослина послаблена, її листя блідне або чорне;

на листі видно жовті плями;

призупинення або сповільнення росту;

рослина ухиляється від променів;

закручене листя.

Правильно поливай

Не варто поливати свою рослинку звичайною водою з-під крана, адже вона холодна та хлорована. Це може зашкодити корінню. Обирай заздалегідь відстояну водою кімнатної температури.

Слідкуй за тим, коли підсихає ґрунт, а не поливай, коли тобі заманеться. Якщо в тебе керамічний горщик, то постукай по вазону кісточками пальців: сухий ґрунт буде звучати дзвінко, а вологий — глухо.

Слідкуй за температурою повітря та вологістю

Тут теж потрібно орієнтуватись на природне середовище рослини. Наприклад, південним тропічним рослинам потрібне вологе повітря, а сукулентам та кактусам — сухе.

Найкращим варіантом буде придбати зволожувач повітря, але можна обійтись і без нього. Постав горщечок з рослиною на пласку тацю із залитим водою керамзитом чи гравієм. Проте дно горщечка не має контактувати з водою.

Пересаджуй

Найкраще це робити весною, але можна й влітку. Зверни увагу, що не всі рослини треба пересаджувати кожен рік. Ті, які ростуть повільно, пересаджують раз у 2-3 роки. Тому для них достатньо оновити верхній шар ґрунту.

Крім того, чим менший горщечок, тим частіше потрібно пересаджувати рослину. Адже ґрунт виснажується і його варто освіжити.

Перед посадкою ретельно промий та продезінфікуй горщики.

Підживлюй

Пам’ятай, що декоративно-листяним і квітучим рослинам потрібні різні добрива. Так азот сприяє швидкому зростанню паростків, а калій та фосфор — пишному цвітінню.

У магазинах вибір добрив справді приголомшує: є і порошкові, і таблетки, і рідкі, і навіть добрива-палички.

Проте не передай куті меду. Не підживлюй кімнатні рослини після пересадки щонайменше місяць.

Якщо рослина цвіте, то її варто підживлювати органічним чи мінеральним добривом щонайменше раз на кілька тижнів. А ось взимку рослини не потребують додаткового підживлення.

Навесні та влітку починають квітнути рослини-алергени, які можуть стати справжнім нічним жахіттям для деяких людей. Читай більше про симптоми та лікування сезонної алергії.