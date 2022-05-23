Стеж за освітленням, температурою та вологістю — п’ять корисних порад у догляді за кімнатними рослинами

Уже зовсім скоро змінюється сезон. Для кімнатних рослин це означає нову фазу росту, збільшення сонячних променів, а отже й нові потреби у догляді.
Утім кожна рослина має свої особливості, на які першочергово потрібно орієнтуватись. Ми зібрали кілька загальних порад, як доглядати за кімнатними рослинами.
Кімнатні рослини можна поділити на кілька типів:
Прочитай більше саме про свою рослину та намагайся створити комфортне та звичне для неї середовище.
Якщо твоїй рослині не вистачає сонця, ти зможеш побачити такі симптоми:
Буває й так, що рослині не потрібно стояти в першому ряду на підвіконні. Їй достатньо штучного світла, якщо:
Не варто поливати свою рослинку звичайною водою з-під крана, адже вона холодна та хлорована. Це може зашкодити корінню. Обирай заздалегідь відстояну водою кімнатної температури.
Слідкуй за тим, коли підсихає ґрунт, а не поливай, коли тобі заманеться. Якщо в тебе керамічний горщик, то постукай по вазону кісточками пальців: сухий ґрунт буде звучати дзвінко, а вологий — глухо.
Тут теж потрібно орієнтуватись на природне середовище рослини. Наприклад, південним тропічним рослинам потрібне вологе повітря, а сукулентам та кактусам — сухе.
Найкращим варіантом буде придбати зволожувач повітря, але можна обійтись і без нього. Постав горщечок з рослиною на пласку тацю із залитим водою керамзитом чи гравієм. Проте дно горщечка не має контактувати з водою.
Найкраще це робити весною, але можна й влітку. Зверни увагу, що не всі рослини треба пересаджувати кожен рік. Ті, які ростуть повільно, пересаджують раз у 2-3 роки. Тому для них достатньо оновити верхній шар ґрунту.
Крім того, чим менший горщечок, тим частіше потрібно пересаджувати рослину. Адже ґрунт виснажується і його варто освіжити.
Перед посадкою ретельно промий та продезінфікуй горщики.
Пам’ятай, що декоративно-листяним і квітучим рослинам потрібні різні добрива. Так азот сприяє швидкому зростанню паростків, а калій та фосфор — пишному цвітінню.
У магазинах вибір добрив справді приголомшує: є і порошкові, і таблетки, і рідкі, і навіть добрива-палички.
Проте не передай куті меду. Не підживлюй кімнатні рослини після пересадки щонайменше місяць.
Проте не передай куті меду. Не підживлюй кімнатні рослини після пересадки щонайменше місяць.
Якщо рослина цвіте, то її варто підживлювати органічним чи мінеральним добривом щонайменше раз на кілька тижнів. А ось взимку рослини не потребують додаткового підживлення.
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